Coco Gauff vence Qinwen Zheng e é campeã do WTA Finals

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, venceu a chinesa Qinwen Zheng (N.7) neste sábado (9) e conquistou o título do WTA Finals.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7/2), em três horas e quatro minutos.

A americana de 20 anos, campeã do US Open em 2023, se tornou a mais jovem campeã do WTA Finals desde 2004, quando Maria Sharapova levantou o troféu aos 17 anos.

Ao longo da campanha, Gauff derrotou a polonesa Iga Swiatek (N.2) na fase de grupos e eliminou na semifinal a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

Já Zheng, primeira finalista chinesa desde Li Na em 2013, não conseguiu se tornar a primeira asiática campeã do torneio, que reúne as oito melhores jogadoras da temporada.

Agora Gauff tem duas vitórias em dois confrontos com a chinesa de 22 anos. A primeira delas foi no WTA 1000 de Roma, em maio.

O WTA Finals foi disputado pela primeira vez em Riad, na Arábia Saudita, uma escolha sobre a qual a jovem americana manifestou suas "reservas" antes do início do torneio por conta das violações dos direitos humanos denunciadas no país.

Com o título, Coco Gauff levará para casa uma premiação recorde de US$ 4,8 milhões (R$ 27,6 milhões na cotação atual).

