Vídeos mostram momentos de terror após tiroteio no aeroporto de GRU

Tiros, correria e pânico tomaram conta do Aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta (8). Imagens mostram o desespero de passageiros no momento do ataque a tiros que deixou um morto e pelo menos três feridos no principal hub de comunicação aérea da América do Sul.

Nos vídeos, pessoas com malas correm pela praça de alimentação e os baleados recebem cuidados no saguão do terminal 2. A chegada de policiais e o atendimento das equipes médicas são acompanhados por passageiros que tentam entender o ocorrido.

Uma das gravações é de um homem que afirma que a troca de tiros ocorreu na sua frente. "Um cara sacou um fuzil do carro e matou o outro. Me joguei até no chão", relatou. Ele mostra o forte esquema de segurança que foi montado na entrada do terminal.

A vítima, identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, foi o alvo do ataque. Ele era ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro comando da Capital). O ataque seria uma execução, após o empresário delatar um grande esquema do crime organizado. Ele iria embarcar para uma viagem internacional.

