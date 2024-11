Ótima para montar móveis, parafusadeira Bosh está 31% OFF; veja nosso teste

A parafusadeira e furadeira Bosch GSR 1000 Smart está com 31% de desconto nesta quinta-feira (7), saindo por R$ 318,90. O produto já foi testado pelo Guia de Compras UOL e chamou a nossa atenção pela versatilidade e eficácia.

Ele pode ser usado para montar móveis, prender prateleiras e outras utilidades. A seguir, detalhamos como foram os testes e os principais pontos de atenção.

Nossos testes

O editor Afonso Ferreira utilizou o produto para pequenos trabalhos, como montar um arranhador para gatos e uma prateleira para organizar os brinquedos da sua filha.

Já no estúdio do UOL, testamos o aparelho para colocar parafusos em uma placa de madeira mais fina e em outra mais grossa. Nos dois casos, ela se saiu muito bem. Com a madeira mais fina, nem foi preciso muito esforço para parafusar.

Na mais grossa, colocamos quatro parafusos de tamanhos diferentes e, quanto maior o parafuso, mais força foi preciso fazer. Ainda assim, todos foram parafusados por completo.

Também testamos a função furadeira e não tivemos dificuldades para fazer os furos.

Parafusadeira Bosch em ação Imagem: Roger Melo/UOL

O que mais gostamos

Leve e prática. A parafusadeira pesa cerca de 900 gramas, então não vai doer o braço se você precisar usar o dia inteiro para montar uma cama ou um armário, por exemplo. E o formato com a bateria na base é superprático. Você deixa ela em pé na bancada e, na hora de usar, já pega no jeito certo.

Bom torque. O modelo tem torque (força exercida sobre o parafuso) mínimo de 6 Nm (Newton-metro) e máximo de 15 Nm, o que é suficiente para a maioria dos trabalhos em casa. O torque é ajustado no gatilho, ou seja, quanto mais você apertar, mais força a parafusadeira colocará sobre o parafuso. A dica, então, é você começar leve e ir apertando aos poucos para não espanar o parafuso nem danificar a peça com a qual está trabalhando.

Empunhadeira emborrachada. A parte onde você segura o aparelho é toda emborrachada, o que evita que a parafusadeira escorregue durante o uso.

Luz acionada pelo gatilho. Ao acionar o gatilho da parafusadeira, uma luz de LED ilumina a área onde você vai trabalhar. Isso é muito útil para quando você precisa apertar um parafuso dentro de um móvel e tem pouca luz do ambiente.

Maleta de transporte. O aparelho já vem em uma maleta transporte, que facilita bastante. Também acompanham um carregador bivolt e um kit com ponteiras para a parafusadeira. O modelo testado veio com 32 ponteiras, mas existem versões que vêm só com dez.

Bateria com boa duração. A bateria pode aguentar de três horas até um dia inteiro, dependendo do uso. E a recarga é bem rápida, em uma hora ligada na tomada ela já fica com a carga completa.

Pontos de atenção

Não indicada para furar alvenaria . Apesar de funcionar também como furadeira, a GSR 1000 Smart não tem a função impacto (o famoso martelete). Por isso, ela não deve ser usada para furar paredes. O fabricante indica o uso apenas para madeira, metal, cerâmica e plástico. Só usa brocas menores. Nesse modelo só dá para usar brocas de até 6 milímetros. Então, se você precisar fazer um furo com uma broca maior, não vai conseguir encaixar no mandril. Bateria fixa. A bateria é fixa na base, assim, quando ela acaba, você tem de parar o que está fazendo e colocá-la para recarregar. Existem outros modelos que a bateria desencaixa, aí você troca por outra cheia e continua usando enquanto deixa a anterior recarregando.

Quem pode gostar?

Isso vai depender do seu objetivo de uso. Indicamos para você ter em casa e utilizar para montar ou desmontar móveis, além de prender prateleiras ou quadros na parede.

O torque dela é muito bom, vai deixar os parafusos bem firmes e economizar bastante o seu tempo e evitar as dores no braço que você teria se fosse apertar tudo na mão.

Porém, se você for utilizar profissionalmente para montar móveis, há outros modelos mais apropriados, com torque maior, bateria desencaixável e mandril compatível com brocas maiores. Confira alguns abaixo:

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.