Yduqs tem lucro 63% maior no 3º tri, quase em linha com o esperado

(Reuters) - A Yduqs reportou lucro líquido de 152 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 62,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, em resultado quase em linha com a expectativa média do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 159 milhões de reais para a companhia do setor de educação, conforme estimativas compiladas pela LSEG.

O Ebitda ajustado da companhia somou 480 milhões de reais no período, crescimento de 2,8% ano a ano, contra expectativa de analistas de 487 milhões de reais, também segundo a LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )