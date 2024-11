Wall Street recebe retorno de Trump com avidez e apreensão

Por Milana Vinn e Echo Wang e Nupur Anand

NOVA YORK (Reuters) - Os executivos de Wall Street de modo geral estão ansiosos por regulamentações favoráveis às empresas enquanto analisam as implicações de uma segunda Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, enquanto alguns banqueiros foram imediatamente encarregados de discutir acordos potenciais.

O retorno de Trump ao poder provavelmente aliviará de forma significativa algumas das pressões regulatórias que os setores sofreram durante o governo Biden, disseram executivos de bancos e fundos de private equity.

Espera-se um governo menor e uma ampla desregulamentação, bem como incentivos fiscais para as empresas e os ricos. Em particular, uma postura mais branda em relação ao antitruste e menos regulamentação em áreas como bancos e criptomoedas poderiam aumentar os lucros corporativos e estimular o fluxo de negócios, disseram eles.

"Ele é pró-negócios e antirregulamentação", disse Euan Rellie, cofundador e sócio-gerente do banco de investimentos BDA Partners. "Seu instinto é reduzir impostos. Tudo isso ajudará o mercado de fusões e aquisições."

"Desde que ele governe com moderação e não com caos, os mercados o receberão bem", disse Rellie.

No entanto, alguns dos executivos disseram que isso não era garantido e moderaram o otimismo.

Alguns banqueiros se preocuparam em como lidar com mudanças imprevisíveis na política governamental, com o impacto das tarifas comerciais, com uma trajetória fiscal potencialmente perigosa que acrescenta trilhões de dólares à dívida nacional, bem como com o possível endurecimento dos programas de vistos.

Por enquanto, porém, a reação foi eufórica. Com a forte alta dos índices acionários dos EUA, um banqueiro do mercado de capitais de ações que não quis se identificar disse que seus colegas haviam recebido novos mandatos na manhã de quarta-feira, bem como uma oportunidade de apresentar uma oferta pública inicial. A mensagem era: "vamos dar o pontapé inicial", disse o banqueiro.

Um banqueiro de investimentos que trabalha em uma empresa global em Nova York também disse que sua empresa teve uma chamada interna para discutir negócios.

MAIS NEGÓCIOS

Uma abordagem mais branda em relação às questões antitruste poderia impulsionar as negociações em muitos setores. Duas fontes com conhecimento do setor de mídia disseram que o setor passará por um período de consolidação nos próximos dois anos.

Greg Hertrich, chefe de estratégias no Nomura, disse que o setor bancário também poderá ver mais fusões. "O número atual de 4.700 bancos nos EUA pode ser reduzido para cerca de 2.500 mais rapidamente", disse ele.

Grandes negócios financeiros terão mais chances de serem aprovados. As ações das empresas de pagamentos Capital One e Discover Financial Services, que aguardam a aprovação de um acordo de 35,3 bilhões de dólares, subiram.

"Espera-se que o governo Trump seja mais aberto a fusões e aquisições sensatas do que muitos acreditam ter sido o caso durante o governo Biden", disse Gene Ludwig, um ex-regulador bancário de alto escalão que agora assessora instituições financeiras como presidente-executivo da Ludwig Advisors.

Para os bancos, uma das maiores questões agora é saber quão rigorosos serão os novos padrões de capital da Basileia.

PREOCUPAÇÕES

No entanto, nem todos estavam comemorando. Um advogado que trabalha com empresas de energia renovável disse que passou o dia ao telefone com clientes desanimados. Todos eles estavam tentando entrar em contato com políticos republicanos locais em distritos onde têm projetos planejados, buscando garantias de que os créditos e incentivos fiscais sob o impulso de Biden para a energia verde continuariam.

Em uma empresa de Wall Street, uma reunião incluiu uma conversa sobre o risco de aumento dos déficits em um governo Trump, disse uma fonte. Uma estimativa prevê que suas políticas acrescentem 7,5 trilhões de dólares ao déficit em 10 anos.

A esperança entre os participantes era que os assessores de Trump o incentivassem a não ir a extremos com tarifas e cortes de impostos, disse a fonte.

(Reportagem de Milana Vinn, Echo Wang, Kane Wu, Nupur Anand, Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, Lananh Nguyen, Dawn Chmielewski e Iain Withers)