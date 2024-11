'Ressuscitou meu notebook': o que diz quem comprou esse SSD de R$ 103

Adquirir um SSD é recomendado para dar um upgrade e melhorar o desempenho do computador ou notebook, seja para jogar ou para usar o dispositivo para editar vídeos, por exemplo. E o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que faz sucesso e está com desconto de 27%, saindo por R$ 102,90.

Esse produto da marca ADATA tem capacidade de armazenamento de 240 GB. Confira algumas avaliações feitas por consumidores e os pontos de atenção indicados por eles.

O que a Adata diz sobre esse SSD?

Tem implementado o 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade -- com maior confiabilidade do que os SSDs com NAND 2D;

Oferece desempenho de leitura e gravação de até 520/450 MB/s;

Possui o suporte ECC (código de correção de erro), que assegura o desempenho e a integridade dos dados;

A memória opera no modo de célula em único, o que torna as transferências de arquivos e downloads ainda mais rápidas.

O que diz quem comprou o produto?

Esse modelo de SSD é bem avaliado na Amazon, com nota média de 4,8 (do total de cinco). Entre as mais de 2.700 avaliações, os consumidores elogiam pontos como o custo-benefício e a qualidade do produto.

Comprei após muita pesquisa e estou bem satisfeito. A leitura bate com o prometido e o SSD até agora está ok.

Eduardo

Feita a instalação do sistema operacional e funcionou perfeitamente. Veio bem embalado e chegou antes do prazo. Recomendo.

Israel Albano

Ótimo custo-beneficio. Deu um upgrade no meu pc antigo. O sistema está inicializando bem rápido.

José Ed. Carlos

Excelente custo-beneficio. Pesquisei vários modelos e encontrei está ótima opção para quem tem um computador ou notebook antigo, porém bom e que mereça um SSD bom, rápido e que dure mais. Definitivamente, ressuscitou meu notebook.

William

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores dizem que o produto foi entregue com defeito e outros citam que a entrega dele atrasou muito.

O produto é bom, já conheço e tenho instalado em outro computador, porém nesta compra houver um erro e atrasou muito a entrega. Contudo, chegou intacto e já está instalado.

Robson Cirilo

Produto totalmente descartável. Perdi todos os meus arquivos pela danificação do chip interno.

David Melquíades

O produto está com defeito e não funciona.

Diógenes

