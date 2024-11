Powell: Não descarto aumento de juros em 2025, mas elevação não está nos nossos planos

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, não descartou um possível aumento dos juros americanos em 2025. Disse, contudo, que um novo aperto monetário não está nos planos da autoridade.

Segundo ele, a expectativa básica do BC dos EUA é seguir rumo aos juros neutros de forma gradual, que a economia continuará a crescer em um ritmo saudável e que o mercado de trabalho permanecerá forte.

"Eu não descartaria nada, mas esse aumento de juros certamente não é nosso plano", disse Powell, a jornalistas, nesta tarde.

Ele voltou a reafirmar que o foco do Fed é baixar a inflação para a meta de 2% ao ano e que não seria apropriado um patamar abaixo. Afirmou, porém, que o Fed sabe que os americanos ainda estão sentindo os efeitos de preços elevados no país.

"As expectativas de inflação estão em lugar consistente com a meta de 2% ao ano. Observamos isso com muito cuidado e não permitiremos que as expectativas de inflação subam", disse o presidente do Fed.