Morata é hospitalizado na Itália após 'traumatismo craniano'

MILÃO, 7 NOV (ANSA) - O atacante Álvaro Morata, do Milan, foi levado às pressas para um hospital em Legnano, na Itália, depois de sofrer uma forte pancada na cabeça durante um treinamento.

Em uma nota, os rossoneri revelaram que o espanhol sofreu um "traumatismo craniano significativo" após se chocar com o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic no decorrer de uma atividade de treino.

De acordo com a imprensa local, o centroavante passou por vários exames, mas todos descartaram um trauma mais sério.

O atleta de 32 anos, um dos heróis da vitória do Milan por 3 a 1 diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, é dúvida para o duelo contra o Cagliari, no próximo sábado (9), pela Série A da Itália. O capitão da seleção espanhola passará as próximas horas em observação na unidade de saúde.

Em 14 partidas na atual temporada, Morata foi responsável por quatro gols com a camisa rossonera. (ANSA).

