Militares da Unifil são feridos em ataque israelense no Líbano

SIDONE, 7 NOV (ANSA) - As autoridades libanesas anunciaram nesta quinta-feira (7) que ao menos três civis morreram e quatro capacetes azuis da Força Interina das Nações Unidas (Unifil) ficaram feridos no sul do Líbano, após Israel intensificar seus ataques contra o grupo xiita Hezbollah.

De acordo com o Exército libanês, um bombardeio "do inimigo israelense" contra um veículo na entrada de Sidon provocou a morte de três passageiros e deixou quatro soldados da missão de paz da ONU feridos.

A ofensiva ocorreu no momento em que "um comboio da Unifil passava por um posto de controle do Exército". Um correspondente da AFP viu quatro soldados da paz feridos.

"Aviões inimigos atacaram um carro em Sidon, perto do posto de controle do exército", diz o comunicado, acrescentando que os veículos da força de manutenção da paz Unifil estavam na "mesma faixa" durante o ataque.

Nesta quinta, Israel voltou a atacar redutos do Hezbollah no sul do Líbano, na fronteira com o território israelense, e na periferia sul de Beirute. (ANSA).

