Ibovespa avança com ajuda de Vale em dia cheio de balanços e com decisão do Fed

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta quinta-feira, com Vale entre os principais suporte na esteira da alta do minério de ferro no exterior, enquanto Braskem valorizava-se cerca de 2% após resultado trimestral.

Por volta de 11h45, Ibovespa subia 0,32%, a 130.763,71 pontos. O volume financeiro totalizava 5,9 bilhões de reais.

Ainda digerindo a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na véspera, agentes financeiros aguardam nesta sessão a decisão de política monetária norte-americana, que será conhecida às 16h (horário de Brasília).

A aposta que prevalece no mercado é de que o Federal Reserve reduzirá o juro em 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 4,5% e 4,75%, após um corte de 0,50 ponto em setembro. O chair do Fed, Jerome Powell, comentará a decisão às 16h30.

Em Nova York, o índice acionário S&P 500 subia 0,34%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,3843%, de 4,426% na véspera,.

No Brasil, com o governo ainda discutindo um pacote fiscal, as atenções se voltavam para resultados corporativos divulgados na noite da véspera, enquanto uma nova bateria de balanços está prevista para após o fechamento da B3.

A decisão do Banco Central de elevar a Selic a 11,25% ao ano na véspera, acelerando o ritmo de aperto de 0,25 ponto percentual para 0,50 ponto, também era analisada.

De acordo com a equipe de pesquisa macroeconômica do Itaú, chefiada por Mario Mesquita, o BC não sinalizou um ritmo específico para as próximas decisões, mas deixou clara a relevância de medidas fiscais estruturais.

"Por enquanto, mantemos nossa visão de um ritmo de 50 pontos-base à frente, aguardando também por mais clareza na frente fiscal", acrescentou em relatório enviado a clientes.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 2,88%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 2,11%, a 799,5 iuanes (111,56 dólares) a tonelada, o maior valor desde 16 de outubro.

- TAESA UNIT subia 2,77%, mesmo com a queda de 5,9% no lucro líquido do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2023, para 307,3 milhões de reais. O conselho de administração da transmissora de energia elétrica também aprovou na véspera a distribuição de 230,469 milhões de reais em dividendos intercalares e juros sobre capital próprio.

- BRASKEM PNA valorizava-se 2,19%, após reduzir o prejuízo no terceiro trimestre para 593 milhões de reais, apoiada em resultado operacional mais forte. O CFO da petroquímica também afirmou enxergar um efeito positivo mais imediato em suas operações nos EUA se o governo eleito de Donald Trump adotar medidas de protecionismo sobre o setor automotivo.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,03% antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, após o fechamento do mercado. No exterior, o barril de petróleo do tipo Brent era negociado em baixa de 0,43%, a 74,6 dólares.

- B3 ON registrava elevação de 1,88%, respondendo também por um suporte relevante do Ibovespa, em dia de recuperação, após cair 2,9% na véspera.

- ELETROBRAS ON cedia 0,24%, revertendo os ganhos da abertura, tendo no radar lucro líquido ajustado de 7,56 bilhões de reais no terceiro trimestre, um salto de 588% na comparação com o mesmo período do ano anterior, em resultado impulsionado por efeito contábil. O Ebitda ajustado somou 11,96 bilhões de reais, crescimento de 164% na comparação ano a ano.

- MINERVA ON recuava 2,88%, em dia negativo para o setor, após divulgar lucro líquido de 94,1 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 33% na comparação com um ano antes, em resultado abaixo do esperado pelo mercado. O Ebitda somou 813 milhões de reais nos meses de julho a setembro (+13,9% ano a ano), também aquém das expectativas de analistas.

- PETZ ON caía 6,32%, mesmo após anunciar um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre 76,5% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado, de 26 milhões de reais, em seu primeiro balanço trimestral desde o anúncio de combinação de negócios com a Cobasi. A ação vinha de quatro altas seguidas, tendo fechado na véspera com salto de 7,7%.