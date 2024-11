Ex-ministro crê que Moraes irá liberar passaporte de Bolsonaro para posse

Jair Bolsonaro deve conseguir a liberação de seu passaporte para comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, afirmou Gilson Machado, ministro do Turismo do Brasil na gestão do ex-presidente, no UOL News desta quinta (7)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negou recentemente, por unanimidade, a liberação do passaporte por risco de fuga. O relator da ação era o ministro Alexandre de Moraes.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro deste ano como medida cautelar na operação que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em entrevista à coluna da Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo, Bolsonaro disse que vai pedir ao STF a devolução do passaporte para ir à posse de Trump, mas Machado acredita que um peticionamento talvez nem seja necessário.

Eu acho que é hora da gente esfriar os ânimos aqui no Brasil. É hora da gente rever tudo. A política mundial, a geopolítica está mudando. E eu acho que talvez ele [Bolsonaro] não precise nem peticionar isso dali. Acho que o ministro Alexandre tem o sentimento de justiça de que o presidente Bolsonaro merece ter o passaporte dele de volta.

Ele [Bolsonaro] vai ser, sim, convidado pelo presidente Trump ainda [para a posse]. O presidente Trump não convidou nenhuma autoridade ainda para posse dele. Mas eu não tenho dúvida de que ele [Bolsonaro] vai ser convidado, como ele foi convidado para estar na apuração conosco no dia da eleição. Ele foi convidado pelo presidente Trump e não pôde ir e mandou o filho [Eduardo Bolsonaro].

Então, isso daí, eu não tenho dúvida que a gente vai ter o presidente Bolsonaro, vai ter a paz no Brasil, vai ter o Brasil de volta, com os Estados Unidos cada vez mais fortes e recuperando também toda a América Latina e a América do Sul.

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo

