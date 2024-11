Senado paga R$ 55,5 mil para bolsonarista acompanhar vitória de Trump

O Senado desembolsou R$ 55,5 mil para o senador bolsonarista Laércio Oliveira (PP-AL) acompanhar em Washington a vitória de Donald Trump para Presidência dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Viagem foi missão oficial, segundo a assessoria do parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), autorizou o requerimento de licença do senador para participar do Programa de Eleições nos Estados Unidos, em Washington, com o custo do deslocamento e hospedagem pagos pela Casa.

Serão dez dias de viagem. As passagens emitidas pelo Senado marcam embarque no dia 1º de novembro e retorno para 10 de novembro no valor de R$ 33.964,94 na classe executiva. Há ainda um seguro viagem de R$ 389,42 e uma taxa de embarque de R$ 511,54. Além disso, há o pagamento de seis diárias no total de R$ 20.662,20.

Programa eleitoral do qual participa Laércio reúne observadores de diversos países. De acordo com o site do International Foundation for Electoral Systems, responsável pelo projeto, o evento recebe parceiros globais para observar e aprender sobre as eleições presidenciais dos EUA. Além de acompanhar o resultado eleitoral, os participantes assistem a palestras sobre democracia, política e o sistema de votação.

Senador parabenizou Trump pela vitória nas redes sociais. Próximo do ex-presidente Bolsonaro, Laércio Oliveira está no primeiro mandato no Senado e já foi deputado federal por outros três.

Eduardo Bolsonaro acompanhou apuração na casa de Trump

Deputado federal do PL esteve em Mar-a-Lago, resort de luxo de Trump. O filho do ex-presidente publicou foto na entrada do local e disse ser "uma honra" acompanhar de lá a apuração das eleições. "Dos EUA, com o coração nos brasileiros que padecem sob o poder da esquerda. EUA e Brasil precisam ser parceiros em defesa da liberdade", escreveu, em um post no Instagram.

Outros parlamentares brasileiros também viajaram aos EUA para acompanhar a disputa. Foram aos EUA Bia Kicis (PL-DF), Rodrigo Valadares (União-SE), Mayra Pinheiro (PL-CE) — suplente em exercício na Câmara dos Deputados —, Gilson Machado (PL-PE), licenciado da Casa, e o senador Carlos Portinho (PL-RJ). Convidados pelo partido Republicano, de Trump, os parlamentares informaram que vão custear os gastos com passagens aéreas e hospedagens.

Já o deputado federal José Airton Cirilo (PT-CE) é o único entre os parlamentares da base aliada do presidente Lula (PT) que está nos EUA. O parlamentar informou que foi designado pela Câmara para acompanhar as eleições nos EUA, a convite do partido Democrata, de Harris. Os gastos da viagem dele serão ressarcidos pela Casa, mediante prestação de contas.