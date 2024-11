Rússia lança ideia de "reinício" com EUA após Trump declarar vitória

Por Guy Faulconbridge e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Novas oportunidades para restabelecer as relações entre Moscou e Washington se abriram, disse o influente chefe do fundo soberano da Rússia na quarta-feira, depois que Donald Trump declarou vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962, quando a União Soviética e os EUA chegaram perto de uma guerra nuclear.

Diplomatas russos e norte-americanos afirmam que as relações entre as duas maiores potências nucleares do mundo só estiveram piores durante o auge da Guerra Fria.

Kirill Dmitriev, presidente-executivo do fundo soberano da Rússia e representante sênior da elite política russa, disse que a equipe de Trump havia conquistado a Presidência e o Senado "apesar de uma campanha de desinformação em grande escala dirigida contra eles".

"Sua vitória convincente mostra que os americanos comuns estão cansados das mentiras, incompetência e malícia sem precedentes do governo Biden", afirmou Dmitriev, ex-banqueiro do Goldman Sachs que já teve contatos com a equipe de Trump.

"Isso abre novas oportunidades para o reinício das relações entre a Rússia e os Estados Unidos", acrescentou Dmitriev, que tem se encontrado regularmente e oferecido conselhos ao presidente Vladimir Putin.

Trump, um republicano, declarou vitória na disputa presidencial de 2024 depois que a Fox News projetou que ele havia derrotado a democrata Kamala Harris, o que confirmaria um retorno político impressionante quatro anos depois que ele deixou a Casa Branca.

Trump, de 78 anos, prometeu várias vezes acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia se for eleito, embora não tenha explicado exatamente como faria isso.