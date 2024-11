Plantio de soja no PR atinge 85% e milho alcança 99%, diz Deral

São Paulo, 6 - O plantio de soja da safra 2024/25 no Paraná atingiu 85% da área total prevista, conforme o mais recente relatório do Departamento de Economia Rural (Deral). Este número representa um aumento de 11 pontos porcentuais em relação à semana anterior, impulsionado pelo clima favorável, com chuvas bem distribuídas que têm mantido a umidade do solo. No momento, 16% das lavouras de soja estão em fase de germinação, e 80% estão em desenvolvimento vegetativo.O milho da primeira safra também avançou, com 99% da área prevista já semeada, marcando um aumento de 3 pontos porcentuais sobre a semana passada. Dentre as lavouras plantadas, 48% estão em desenvolvimento vegetativo, e 45% já entraram na fase de floração. A regularidade das precipitações e temperaturas amenas em algumas regiões têm contribuído para o bom desempenho do milho.A colheita de trigo no Estado está praticamente concluída, abrangendo 98% da área total. A qualidade das lavouras é mista: 53% das áreas estão em condição boa, 35% em condição média, e 12% em condição ruim. A colheita teve impacto de altas temperaturas, que encurtaram o ciclo da cultura em algumas regiões, afetando a produtividade e a qualidade dos grãos em pontos isolados. Apesar disso, a maior parte do trigo colhido recentemente atende aos padrões da indústria alimentícia, e muitos produtores já iniciaram a comercialização.