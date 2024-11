Petz tem lucro ajustado 77% maior no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de lojas de produtos para animais de estimação Petz reportou nesta quarta-feira lucro líquido ajustado 76,5% maior no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, em seu primeiro balanço trimestral desde o anúncio de combinação de negócios com a Cobasi.

O lucro líquido ajustado da Petz entre os meses de julho a setembro somou 26 milhões de reais, enquanto, em uma base sem ajustes, totalizou 15 milhões (+120% ano a ano). Analistas esperavam, em média, lucro de 18,7 milhões de reais para a companhia, segundo dados da LSEG.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado subiu 14% no terceiro trimestre frente à mesma etapa de 2023, para 74,58 milhões de reais, com expansão de 0,6 ponto percentual na margem bruta. Desconsiderando ajustes, o Ebitda retraiu 1,8%, para 60,18 millhões de reais.

"Mesmo em um mercado altamente competitivo, fomos capazes de apresentar uma margem bruta consistente, em linha com o resultado apresentado no primeiro semestre", afirmou o presidente-executivo da companhia, Sergio Zimerman, em relatório de resultados.

O faturamento líquido da empresa com vendas de mercadorias e prestação de serviços subiu 6,9% no terceiro trimestre ante o mesmo período de 2023, totalizando 848,8 milhões de reais.

A Petz informou que o processo de aprovação da fusão com a Cobasi pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) segue em andamento, e que as demonstrações financeiras "pro forma" e os procedimentos para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Petz estão em fase de preparação, com conclusão prevista para os próximos meses.

O grupo encerrou setembro com 257 lojas em operação, incluindo cinco inaugurações realizadas no terceiro trimestre. Segundo o balanço da Petz, 54% das lojas ainda não atingiram maturidade, enquanto 8% estão ainda em seu primeiro ano.