Minerva tem lucro abaixo do esperado, mas eleva receita no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva registrou lucro líquido de 94,1 milhões de reais no terceiro trimestre, mostrou balanço divulgado nesta quarta-feira, queda de 33% na comparação com um ano antes e abaixo do esperado pelo mercado, embora tenha ampliado seu faturamento trimestral na mesma base.

Estimativas compiladas pela LSEG apontavam para lucro líquido de 129,7 milhões de reais para a companhia, uma das maiores exportadoras de carne bovina na América do Sul.

O resultado operacional, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), somou 813 milhões de reais nos meses de julho a setembro (+13,9% ano a ano), contra expectativa média de analistas de 771,8 milhões de reais.

A receita líquida da companhia subiu 20,3% no período em base anual, para 8,5 bilhões de reais, com o abate de bovinos aumentando 17% em relação ao mesmo período do ano anterior, a 1,1 milhão de cabeças.

No terceiro trimestre, "cerca de 60% da nossa receita foi proveniente do mercado externo, os volumes recordes de exportação refletem o apetite do mercado global por carne bovina e com destaque para importantes mercados como Estados Unidos e China", afirmou o diretor presidente da Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, em relatório de resultados.

"Além do otimismo com as exportações, o mercado interno segue entregando boa performance, com uma receita de 3,6 bilhões de reais no trimestre e que, com o efeito da sazonalidade de fim de ano, além do fortalecimento e capilaridade de nossas marcas no mercado doméstico, deve seguir com tendência positiva ao longo dos próximos períodos."

Do lado das despesas, o custo das mercadorias vendidas (CMV) nos três meses encerrados em setembro subiu 20,3% ano a ano, para 6,7 bilhões de reais, enquanto as despesas com vendas avançaram 18,4%, a 694 milhões de reais, e as gerais e administrativas subiram 32,2%, a 448 milhões de reais.

