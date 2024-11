Milhares de apostadores embolsam uma bolada após vitória de Trump

Por Michelle Conlin

NOVA YORK (Reuters) - Milhares de pessoas que apostaram nas eleições dos Estados Unidos estão ansiosas por um possível pagamento de cerca de 450 milhões de dólares de sites de apostas online após Donald Trump ser eleito presidente em um impressionante retorno à Casa Branca -- mas alguns podem ter que esperar para receber seu prêmio.

Os sites de apostas eleitorais online explodiram nas últimas semanas da eleição devido à forma como as probabilidades do ex-presidente Trump nos chamados "mercados de previsão" divergiram drasticamente das pesquisas de opinião, que mantinham a disputa em um empate.

Os mercados de previsão podem "medir a sabedoria da multidão quando não há dados concretos disponíveis", disse Samuel S.-H. Wang, professor de neurociência da Universidade de Princeton e também diretor do Electoral Innovation Lab, que estuda eleições e reforma eleitoral.

Em um triunfo sobre as pesquisas tradicionais, os mercados de previsão se mostraram mais prescientes depois de Trump vencer uma eleição polarizada. Os defensores dos mercados de previsão argumentam que eles são um indicador muito mais preciso do verdadeiro estado da corrida eleitoral porque abrangem uma visão mais ampla dos resultados e captam, em tempo real, o embalo, a influência da mídia e as notícias de última hora que podem ter impactos sísmicos nas campanhas.

"O verdadeiro teste será: esses mercados fornecem uma previsão melhor do que as pesquisas?", disse Koleman Strumpf, professor de economia política da Universidade Wake Forest, que estuda mercados de previsão.

Duas das maiores bolsas, a Polymarket, movida a criptomoedas e que vende contratos para apostadores estrangeiros, e a Kalshi, sediada nos EUA, que atende a moradores norte-americanos, fecharam juntas com uma bolsa de cerca de 450 milhões de dólares na noite de terça-feira, de acordo com dados das empresas. Um terceiro site, o PredictIt, é um grupo de pesquisa acadêmica e não divulga seus pagamentos.

No total, a Kalshi disse que 28.000 pessoas fizeram apostas em uma vitória de Kamala, enquanto 40.000 apostaram em Trump. A Polymarket não respondeu a um pedido por informações sobre quantas pessoas haviam feito apostas em seu site.

A Polymarket, que conta com o Founders Fund, de Peter Thiel, como investidor, permite que os apostadores continuem apostando até que a aposta seja encerrada, o que ocorreu depois que a Associated Press, a Fox e a NBC deram a vitória de Trump no colégio eleitoral na manhã desta quarta-feira. O pagamento foi estimado em 287 milhões de dólares na noite de terça-feira.

Na Kalshi, os apostadores podem continuar fazendo apostas até o dia da posse, em 20 de janeiro de 2025. O pote de pagamento da Kalshi era de 159 milhões de dólares na noite de terça-feira.

Apostar em mercados de previsão não é o mesmo que fazê-lo em uma casa de apostas tradicional. Em vez disso, as ações são criadas quando os lados opostos de uma aposta chegam a um acordo de modo que a soma do que cada lado está disposto a pagar seja igual a 1 dólar.

O apostador da Polymarket que deve receber o maior pagamento é um investidor sediado em Paris, conhecido como a "baleia da Polymarket", que fez apostas relacionadas a Trump no valor de 40 milhões de dólares no site. Se Trump vencer o voto popular, ele ficará com 80 milhões, de acordo com suas contas no site.

As enormes apostas do trader no Polymarket vieram junto com um aumento dramático das chances de Trump essas bolsas.