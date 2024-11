Líder da oposição italiana critica vitória de Trump nos EUA

ROMA, 6 NOV (ANSA) - A secretária do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, afirmou nesta quarta-feira (6) que a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos é "uma má notícia" para a Europa e Itália.

A líder do maior partido da oposição italiana destacou que todos aqueles que agora estão comemorando a derrota da democrata Kamala Harris logo deixarão de fazer isso.

"A eleição de Trump nos Estados Unidos é uma má notícia para a Europa e uma má notícia para a Itália", disse ela à imprensa durante uma visita a Terni.

Segundo Schlein, isso não é "só porque nos últimos dias ele declarou mais uma vez a sua hostilidade para com a União Europeia, mas também pelo que se seguirá em termos de políticas econômicas".

"Aqueles que o celebram hoje por razões de bandeira vão parar em breve quando os efeitos de uma nova política protecionista atingirem as empresas e os trabalhadores na Europa e também aqui no nosso país", acrescentou a política italiana.

Já o ex-primeiro-ministro da Itália e líder populista do Movimento 5 Estrelas (M5S), Giuseppe Conte, parabenizou "o 47º presidente dos Estados Unidos, graças a uma vitória clara, estendida ao voto popular".

No entanto, destacou que "múltiplos desafios o aguardam e preocupam a todos", como "parar as guerras em andamento, lutar com a máxima firmeza contra as violações do direito internacional humanitário, abrir-se para uma visão multipolar de novos equilíbrios geopolíticos, almejar regras justas para o comércio internacional, evitar uma escalada protecionista de tarifas e contratarifas", escreveu Conte na rede social X.

"A Itália - se conseguir expressar visão e coragem - poderá dar uma importante contribuição pela amizade tradicional entre os nossos povos e pela sólida aliança entre os nossos dois países, mas também pelo nosso papel histórico no Mediterrâneo mais amplo e no quadro europeu", concluiu o ex-premiê. (ANSA).

