Aspirador portátil para carros está R$ 100, mas vale a pena? Veja opiniões

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo portátil de aspirador de pó que promete eficiência contra líquidos e sólidos por R$ 99,00 (41% de desconto).

Segundo o fabricante, o produto é ideal para automóveis. Confira mais detalhes sobre ele e opiniões de quem o adquiriu.

O que diz o fabricante?

Mangueira com comprimento de 90cm;

Motor de cobre com potência de 90 W;

Possui filtro removível, coletor de poeira de até 2 litros, escova de acoplar e bico adaptador;

Com função sopro e sucção;

Acompanha três bicos extensores;

Alimentação através do conector veicular;

Recomendado para usar em serviços do dia a dia.

O que diz quem comprou?

Com mais de mil avaliações na plataforma Shopee, o aspirador de pó possui uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como bom custo-benefício, a facilidade de uso e a eficiência de aspiração.

Funcionou Legal! Não é um aspirador potente, mas puxa a sujeira! É leve e com custo-benefício bacana! Vamos ver a durabilidade agora! Vinícius

Produto muito bom, usei 2 vezes e fiquei satisfeito com a sucção do motor, pelo valor super compensa! Victor Torres

Produto muito bom, eu gostei muito. Recomendo a todos! Ele não tem a potência de um aspirador grande, mas aspira bem. Já fiz o teste e é muito bom mesmo. Moisés Oliveira

Um produto extremamente simples, mas ao lembrar que você está comprando pela facilidade e praticidade, vale sim o seu valor. Eu compraria de novo, ele quebra um galho enorme, é fácil de usar e não é caro se você tem paciência com o produto. É perfeito. Jaime Ricardo

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores criticaram a qualidade do produto e capacidade de sucção do aspirador. Confira os comentários avaliativos:

Chegou certinho, porém muito inferior ao que eu esperava. É muito fraco e não tem força alguma. Fala que é turbo, mas não tem nada de turbo. Danilo Carneiro

O aspirador é muito ruinzinho. Ele não aspira nada e precisa ficar forçando. As pedrinhas que entram no carro, o aspirador não tira, a poeira não tira também. Só aspira a areia mesmo. Simone da Silva Martins

Não gostei da qualidade do produto, usei uma vez e na próxima já não ligou mais, sem falar que é muito fraco não aspira nada, meu marido teve que fazer uma ligação direta para funcionar. Vieira

Não recomendo, pois o produto não faz a função de aspirar muito bem. O produto tem uma sucção fraca, além de que a poeira que é puxada, ele joga pela válvula de respiração. Vadilson Moreira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.