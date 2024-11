Ações da Tesla, de Elon Musk, disparam após vitória de Trump

As ações da Tesla (TSLA), a fabricante de automóveis elétricos do bilionário Elon Musk, principal patrocinador da campanha de Donald Trump, subiam quase 15% nesta quarta-feira (6). Também deram um salto na Nasdaq, a bolsa eletrônica dos EUA, os papéis da companhia do presidente eleito, a Trump Media & Technology (DJT).

O que aconteceu

Os ativos da Tesla passaram de US$ 283, o maior valor desde agosto de 2022. Os recibos de ações da Tesla negociados na Bolsa de Valores de São Paulo também subiam. Os BDR's TSLA34 tinha alta de 15,55%, cotadas a R$ 52,31 por volta das 11h30. As ações da Trump Media chegaram a US$ 38,84, com alta de 14,45% no mesmo horário.

Musk doou quase US$ 75 milhões para o "America PAC", o super comitê de ação política do republicano, que já foi aclamado vencedor da disputa pela presidência dos EUA. Em outubro, o empresário, que também é dono da SpaceX e do X, o antigo Twitter, fez sorteios diários de US$ 1 milhão a eleitores que se registraram em alguns estados e assinassem uma petição com tendência conservadora.

Durante a campanha, Trump prometeu nomear Musk como chefe de uma comissão de eficiência governamental, se eleito. Durante seu discurso no comício de Trump no Madison Square Garden no final de outubro, o dono da SpaceX disse que poderia cortar US$ 2 trilhões do orçamento federal nessa função.

Em sua conta no X, Musk comemorou a vitória postando frases de efeito. Disse que "a América é uma nação de construtores.

Em breve, você estará livre para construir." Também disse que o "futuro vai ser fantástico".

No discurso de vitória, o presidente eleito chamou Musk de "super gênio" e "uma nova estrela". O bilionário deve ficar ainda mais rico agora. Ele prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas de veículos Tesla em 2025.