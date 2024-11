Thomson Reuters supera projeção de receita e eleva investimento em IA

Por Kenneth Li

(Reuters) - A Thomson Reuters registrou nesta terça-feira receita de 1,72 bilhão de dólares no terceiro trimestre, resultado acima do esperado, e anunciou um aumento no investimento em inteligência artificial (IA) generativa.

A empresa de conteúdo e tecnologia sediada em Toronto disse que está gastando mais de 200 milhões de dólares em investimentos em IA em 2024, um aumento em relação aos mais de 100 milhões de dólares de 2023, disseram executivos.

A Thomson Reuters também informou que agora tem cerca de 10 bilhões de dólares para aplicar em potenciais aquisições até 2027.

"Continuamos focados em impulsionar a inovação por todo o nosso portfólio e mercados para melhor atender nossos clientes, demonstrado por nosso investimento em IA agora aumentando para mais de 200 milhões de dólares em 2024", disse o presidente-executivo da Thomson Reuters, Steve Hasker, em um comunicado.

Os produtos da Thomson Reuters incluem o Westlaw AI e o CoCounsel, um assistente de IA generativa (GenAI) na forma de chat que pode apoiar profissionais da área jurídica a redigir documentos, analisar pesquisas e localizar informações a partir de várias fontes.

Em agosto, a Thomson Reuters anunciou a aquisição da Safe Sign Technologies, uma empresa britânica que desenvolve grandes modelos de linguagem para o setor jurídico.

Em outubro, a empresa anunciou a compra da Materia, que fabrica os chamados assistentes de IA agênticos, que podem executar tarefas e resolver problemas complexos por conta própria, para os setores tributário e contábil.

Em uma entrevista, o diretor financeiro da Thomson Reuters, Michael Eastwood, disse que cerca de 15% do valor do contrato anual subjacente da Thomson Reuters, que divide o valor total de um contrato por ano, de cerca de 6 bilhões de dólares, agora vem da IA generativa.

A Thomson Reuters apurou um aumento de 8% na receita trimestral, para 1,72 bilhão de dólares, um pouco acima das expectativas de analistas, segundo dados da LSEG. O lucro ajustado por ação somou 0,80 dólar no período, contra expectativa de Wall Street de um lucro por ação de 0,76 dólar.

A empresa disse que agora espera que a receita orgânica do ano inteiro aumente em cerca de 7%, acima da expectativa anterior de cerca de 6,5%. A receita orgânica é relatada em uma base de moeda constante e exclui o impacto de aquisições e vendas de ativos.

As aquisições ajudaram a impulsionar o aumento da receita em alguns dos três grandes negócios da Thomson Reuters, com a receita em seus negócios jurídico, corporativo e fiscal e contábil aumentando em 9%.

A receita da Reuters News, que subiu 10%, se beneficiou de aquisições e da receita de licenciamentos relacionados à IA generativa. Um porta-voz da empresa afirmou que os termos dos contratos de IA são confidenciais e não disse quais seriam os licenciamentos.

A Meta anunciou no mês passado um acordo que a permite usar conteúdo da Reuters para responder em tempo real a perguntas dos usuários em seu chatbot de IA.