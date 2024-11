Rússia diz esperar que EUA superem 'crise da democracia'

MOSCOU, 5 NOV (ANSA) - O governo da Rússia afirmou nesta terça-feira (5) que não está preocupado com o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e disse esperar que o país "supere a crise da democracia".

As declarações foram dadas pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou, Maria Zakharova, que destacou que os EUA apresentam um "consenso bipartidário" em relação à Rússia.

"Desejamos ao povo americano que supere a crise da democracia e a divisão da sociedade", salientou Zakharova, acrescentando que "não interessa" quem vencerá a disputa entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

"Seria lógico que o inquilino da Casa Branca, quem quer que seja, se concentrasse na resolução de problemas de seu país, em vez de buscar aventuras a dezenas de milhares de quilômetros do litoral americano", disse a porta-voz.

Pouco antes, o FBI e as agências de segurança cibernética e de inteligência dos EUA divulgaram um comunicado em que definem a Rússia como "maior ameaça" ao processo eleitoral no país. O documento menciona "esforços" de "atores russos sob cobertura" para "incitar a violência" e disseminar desinformação sobre as eleições. (ANSA).

