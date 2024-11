Palantir Technologies tem lucro de US$ 149 mi no 3º trimestre com forte demanda por IA

São Paulo 05/11/2024 08h40 A Palantir Technologies teve expansão anual de 30% na receita do terceiro trimestre, a US$ 726 milhões, superando a expectativa de analistas, em meio ao apetite voraz por produtos de inteligência artificial (IA), segundo balanço publicado no começo da noite da segunda-feira, 4. No pré-mercado de Nova York, a ação da desenvolvedora americana de software de análise de dados americana saltava 13% às 8h12 (de Brasília). Ainda nos três meses até setembro, a Palantir teve lucro de US$ 149 milhões, marcando o oitavo trimestre consecutivo de ganhos e de longe seu melhor resultado. *Com informações da Dow Jones Newswires