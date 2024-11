Vilarejo ancestral de Kamala Harris na Índia irá rezar por sua vitória e eleição nos EUA

Por Praveen Paramasivam

THULASENDRAPURAM, Índia (Reuters) - Os moradores do vilarejo ancestral da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, no sul da Índia, estavam se preparando para realizar orações no dia da eleição, na terça-feira, em um templo hindu a mais de 13.000 km de Washington.

O avô materno de Kamala, P.V. Gopalan, nasceu há mais de um século no vilarejo arborizado de Thulasendrapuram, no que hoje é o estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.

"Haverá uma oração especial no templo na terça-feira de manhã", disse G. Manikandan, um morador que tem uma pequena loja perto do templo. "Teremos comemorações se ela vencer".

No templo, o nome de Kamala está gravado em uma pedra que lista as doações públicas, juntamente com o de seu avô. Do lado de fora, uma grande faixa deseja que "a filha da terra" tenha sucesso na eleição.

Gopalan e sua família mudaram-se para a cidade costeira de Chennai, capital de Tamil Nadu, onde ele trabalhou como funcionário de alto escalão do governo até sua aposentadoria.

O vilarejo recebeu atenção mundial há quatro anos, quando seus moradores rezaram pela vitória do Partido Democrata de Kamala em 2020, antes de comemorar sua posse como vice-presidente dos EUA, soltando fogos de artifício e distribuindo alimentos.

Kamala e seu rival republicano Donald Trump travam uma disputa historicamente acirrada, o que significa que pode levar dias para que o vencedor seja conhecido.