Vai viajar? Veja o que levar e como fazer uma mala de mão com 10 kg

A mala de 10 quilos já se tornou um item essencial na hora de organizar as roupas para uma viagem, mas é preciso ter conhecimento sobre as restrições das companhias aéreas para evitar os altos preços de despacho da bagagem. Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou produtos como balança, bolsa organizadora, mochila e itens essenciais para quem quer montar uma mala de forma compacta e que caiba todos os itens.

Preparamos um guia completo para tirar todas as dúvidas do viajante sobre a mala ideal, incluindo as de rodinha e também as no estilo mochilão. Veja como é possível organizar a bagagem de forma prática e evitar o risco de pagar o despacho na hora do embarque.

O que é permitido ou não levar na mala de mão

A franquia de bagagem de mão gratuita é de, no máximo, 10 quilos. E por medidas de segurança, não é possível levar itens que coloquem o passageiro e a tripulação em risco.

Entre os principais estão objetos cortantes, produtos inflamáveis, explosivos e outros artigos classificados como perigosos. É possível conferir a lista completa.

Fique atento à quantidade de líquidos e objetos cortantes na hora de fazer sua mala de mão Imagem: Getty Images/iStockphoto

Vale lembrar que as regras diferem para trechos nacionais e internacionais. Para consultar o que é permitido levar na mala dentro da cabine, é necessário entrar no site da ANAC (Agência Nacional de Aviação) e verificar as regras para os destinos.

Em voos domésticos, por exemplo, aerossóis e atomizadores de uso médico e pessoal (bombinhas para asma) podem ser levados na bagagem de mão, desde que não exceda a quantidade de quatro frascos por pessoas e que o conteúdo em cada frasco seja inferior a 300 ml ou 300 gramas— veja a lista. Também é possível checar no site das companhias aéreas nacionais.

Em viagens para o exterior, as recomendações podem ser feitas pelas próprias empresas aéreas e mudam um pouco. Uma das mais principais é o transporte de líquidos, que deve ser feito com vedação e quantidade específicas.

Todos os líquidos, inclusive em gel, pasta, creme aerossol e similares, devem ser conduzidos em frascos com capacidade de até 100 ml cada. Eles devem ser colocados em uma embalagem plástica transparente — que tenha capacidade máxima de um litro — e devem ser distribuídos na embalagem devidamente fechada.

Dimensões aceitas pelas companhias aéreas

Sem legislação, cada companhia aérea decide o tamanho da bagagem de mão permitida Imagem: Getty Images/iStockphoto

Na hora de viajar, saiba que é necessário levar em consideração a dimensão da mala para não correr o risco de despachá-la no dia do voo e pagar uma quantia exorbitante.

E como não há uma especificação mundial que controle os tamanhos de malas, cada companhia aérea pode decidir essas regras. Portanto, é necessário checar com cada empresa antes de comprar um voo. Geralmente, elas levam em consideração o comprimento, largura e altura, incluindo bolsos, rodinhas e alças.

Em voos internacionais, o passageiro pode embarcar com uma mala de 10 quilos, mas precisa seguir os protocolos exigidos pela empresa. Já em algumas cias aéreas low cost, o embarque sem custo só é possível portando apenas uma mochila. Conhecidas por serem de baixo custo, elas podem dificultar ou até impedir o embarque do passageiro se a bagagem ultrapassar o peso exigido e até o tamanho.

No Brasil, a Latam, a Azul e a Gol aceitam malas na dimensão máxima de 55 x 35 x 25 centímetros (altura, largura e profundidade).

O que levar na bagagem de mão

Clima e tempo devem ser levados em conta na sua organização Imagem: Getty Images

Em bagagens feitas para o verão, é necessário levar o máximo de roupas leves, que não amassem e sejam fáceis de secar. Se for uma viagem de 20 dias por exemplo, pense na quantidade de peças para metade desse período e saiba que muitas irão ser repetidas e até lavadas.

Para bagagem de verão, roupas leves e sapatos menos formais Imagem: Arnel Hasanovic/Unsplash

Vale deixar o salto alto e o sapato social em casa e apostar em rasteirinhas e chinelos que podem ser usados em todos os ambientes, inclusive restaurantes, festas e até baladas.

Já nas malas de inverno, o viajante precisa vestir o casaco pesado ou levá-lo na mão durante o embarque. Também é possível priorizar peças de segunda pele, que são mais quentes e pesam menos, além de serem mais fáceis de enrolar. Uma dica é levar calças legging, que são finas e podem ser usadas debaixo de calças jeans, por exemplo.

Para viagens de inverno, aposte nas segunda pele e legging Imagem: Getty Images/iStockphoto

Não leve muitos calçados e pense bem no que realmente vai usar. Caso opte por tênis ou sapatos, é possível otimizar o espaço colocando frascos de cosméticos dentro, por exemplo.

Se não é fã de usar toalhas dos hotéis ou hostels, opte por levar as de microfibra, que secam mais rápido e não ocupam espaço na mala.

Para ajudar a encontrar itens essenciais para viagem e otimizar a bagagem, o Guia de Compras UOL selecionou produtos com descontos de até 80%. Confira a lista completa:

Conjunto com três frascos de 100 ml para xampu, creme ou sabonete;

Com tampas sortidas: válvula, abre e fecha, rosca;

Ideal para bagagem de bordo.

Balança digital e portátil com função de trava e desligamento automática;

Possui um display de 4 dígitos;

Capacidade máxima de 50 quilos

Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA;

Recomendado para uso doméstico e pesagem de malas para viagem.

Possui 19 unidades com tamanho grande;

Saco hermético ideal para guardar alimentos;

Tecnologia de vedação: promete manter os alimentos conservados e frescos;

Pode ser reutilizável após lavado.

Kit com três bolsas e três sacolas de tamanhos diferentes;

Promete otimizar a organização da mala;

Recomendada para guardar roupas íntimas, meias e acessórios;

Disponível em diferentes cores.

Possui um sistema de vácuo que promete mais espaço de armazenamento na mala;

Promete proteger contra umidade, odores, mofo, poeira e sujeira;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

Bolsa organizadora de cabos eletrônicos como carregadores e fones com fio;

Produto à prova d'água e de queda, de acordo com o fabricante;

Disponível nas cores vermelha, azul, roxo e preta.

Kit com creme dental, escova de dente e enxaguante bucal Colgate Total;

Proporcionam 12 horas de defesa ativa contra bactérias;

Ideal para levar em viagens ou usar no dia a dia.

Toalha com microfibra é compacta e seca rapidamente;

Promete ser prática no dia a dia;

Material resistente de microfibra, que absorve a umidade.

Mochila de viagem composta de poliéster impermeável durável, de acordo com a marca;

Possui boa permeabilidade do ar e dissipação de calor;

Com dois bolsos principais e compartimentos para tablet e notebook;

Mochila antifurto e tecido resistente à água;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Kit com creme para mãos, bruma, hidratante labial e corporal, desodorante, spray para travesseiro e spray bucal de menta;

Indicado para levar em viagens de forma prática e descomplicada.

Como organizar

Na hora de arrumar todas as roupas dentro da bagagem é preciso organizar as peças em cima da cama e escolher exatamente o que vestir. Nem sempre você vai usar tudo aquilo que deseja levar. Dessa forma, colocar em um espaço grande e ter uma visão mais ampla, ajuda enxergar de uma forma melhor itens que são dispensáveis.

"Rolinhos" e sacos ajudam a deixar a mala mais organizada Imagem: Marissa Cristina/Unsplash

Depois de separar tudo, é fundamental aproveitar bem cada espaço dentro da mala. Ao começar a montagem, coloque as calças primeiro e deixe as pernas da peça para fora. Na sequência, coloque todas blusas e outras vestimentas em formatos de rolinhos por cima dessa calça. Quando terminar, cubra e "feche" essa parte com as pernas das calças.

Além do jeito certo de organizar as roupas dentro da mala, é possível recorrer a organizadores ou também conhecidos como nichos. Com eles, o viajante organiza itens com maior facilidade e consegue visualizar de maneira rápida todas as peças. Também é uma facilidade para separar os itens limpos dos sujos. Eles podem ser encontrados em lojas de departamentos e comércios populares.

Há ainda sacos de vácuo, que diminuem os tamanhos das roupas com ajuda de um aspirador de pó. Basta colocar as peças dentro deles e acionar o aparelho para compactá-las.

Mala de mão ou mochilão?

Mochilas podem ser bem práticas na hora de viajar Imagem: Tom Wheatley/Unsplash

Além das mala de rodinhas, há a opção de mochilões, muito práticos em lugares que são muito difíceis de chegar e que a mala convencional é sinônimo de sufoco em vez de facilidade.

Alguns modelos permitem que a pessoa leve muitas coisas, já que são feitos para suportar até 65 litros. Outros modelos já comportam 50 ou até 40 litros — esses são ideais para levar na cabine e não despachar.

A vantagem desse tipo de bagagem é que a pessoa pode passar por diversos trajetos sem precisar carregar ou fazer uma força excessiva para se locomover. Os modelos mais novos são específicos para homens e mulheres e é possível abri-los como as malas de rodinhas, sem precisar ter que tirar mil itens até achar a roupa.

A desvantagem é que carregá-lo pode, realmente, causar dor nas costas e deixar o viajante um pouco estressado. Ele pode ficar mais exposto a furtos, já que possui muitos bolsos e zíperes, dificultando o fechamento de todos os compartimentos.

Fontes: Shailon Ian, engenheiro aeronáutico e CEO da Vinci Aeronáutica; Adriana Rielo, personal organizer e proprietária da empresa Organização Prática Criativa.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.