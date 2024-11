Tales: Telebras entregue ao centrão pode deixar Lula em apuros

A entrega da Telebras ao 'toma lá, da cá' do centrão pode deixar o presidente Lula em apuros, como no caso do mensalão, afirmou o colunista Tales Faria ao UOL News desta segunda-feira (4).

A estatal admitiu ao TCU (Tribunal de Contas da União) ter feito a "pedalada fiscal" milionária revelada pelo UOL. Em documento obtido pela reportagem, a empresa pública afirmou que o rombo em 2025 — estimado em R$ 184 milhões — pode superar o dobro em relação a este ano.

Olha, a estatização aí não está dando certo, porque a Telebras foi entregue ao toma lá, dá cá com o centrão. Quem manda na Telebras, quem manda no Ministério das Comunicações, é o Davi Alcolumbre.

Esse poder que Alcolumbre tem sobre áreas do governo, inclusive sobre emendas parlamentares, é o que garante a ele o poder, a reeleição para a presidência do Senado.

É um toma lá, da cá. [O governo] entregou a estatal ao União Brasil, ao centrão, ao Alcolumbre, e eles estão fazendo isso aí. Isso aí não dá certo. Se você quer estatizar, você tem que manter como estatal séria.

Agora, se continuar entregando para esse tipo de coisa, daqui a pouco aparece uma roubalheira, e o Lula está de novo em apuros, como entrou em apuros com o mensalão, que basicamente foi o centrão. O centrão entrou, indicou aqueles diretores da Petrobrás e houve o que houve. Tem que tomar cuidado.

Tales Faria

Tales: Trump traz pavor de 'fantasma' de retorno de Bolsonaro

Ainda segundo o colunista, uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos traz um alerta ao Brasil para uma possível volta de Jair Bolsonaro ao poder.

Pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times aponta que Kamala e Trump estão tecnicamente empatados em todos os estados-pêndulo. O cenário de indefinição desperta a apreensão de autoridades brasileiras, como destacou Tales.

Com o fortalecimento da ultradireita e dos ultraconservadores no mundo, uma preocupação é se isso fortalecerá Bolsonaro por aqui. As instituições brasileiras estão muito assustadas com o que Bolsonaro produziu, com uma guerra contra o STF [Supremo Tribunal Federal], a democracia e o Congresso.

Essa guerra contra as instituições fará com que elas se protejam no caso de uma eleição do Trump, não voltando atrás nas punições ao Bolsonaro. Ele não deve ser beneficiado em termos de adiamento, anistia e revisão das penas às quais lhe devem ser impostas. As instituições estão com pavor do retorno de Bolsonaro. Trump traz esse 'fantasma', que fará as instituições democráticas reagirem. Tales Faria

Veja o comentário na íntegra:

