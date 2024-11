Novonor indica novo presidente-executivo para Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta segunda-feira que o acionista controlador grupo Novonor indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o lugar de Roberto Bischoff na presidência-executiva da petroquímica, segundo fato relevante publicado ao mercado.

Bischoff permanecerá no posto até 30 de novembro, afirmou a Braskem, sem indicar motivos para a mudança na gestão da maior petroquímica da América Latina.

A Braskem afirmou que Ramos já foi vice-presidente da companhia entre 2002 e 2010, "liderando projetos estratégicos como a implantação do Projeto Etileno XXI no México, e por cinco anos liderou como presidente a Ocyan, no mercado de óleo e gás", empresa vendida pela Novonor.

A nomeação de Ramos será apresentada formalmente à aprovação do conselho de administração da Braskem, afirmou a empresa sem dar detalhes sobre quando ele assumirá o posto.

Na semana passada, a Polícia Federal concluiu inquérito sobre crimes relacionados à atividade de mineração de sal-gema da Braskem sob o solo de Maceió, o que resultou no indiciamento da própria companhia e de mais 19 pessoas físicas, de acordo com documentos judiciais vistos pela Reuters. Na ocasião, a PF não identificou os nomes dos indiciados.

O anúncio da alteração no comando da empresa também ocorreu dois dias antes da Braskem publicar seus resultados de terceiro trimestre, previstos para a quarta-feira.

Procurada nesta segunda-feira, a Braskem afirmou apenas que vai se manifestar sobre a mudança na presidência por meio do fato relevante publicado mais cedo. A Novonor não se manifestou.

"Acreditamos que a mudança na gestão não terá impacto material na companhia, diante da extensa experiência de Ramos nos setores petroquímico e de óleo e gás, incluindo na Braskem", afirmaram analistas do Citi em nota a clientes.

Os analistas avaliaram que a troca na presidência da empresa deve ter um efeito neutro, sem alterações no atual plano estratégico da Braskem, que vive um cenário "desafiador" marcado por spreads menores e uma potencial piora no cenário macroeconômico.

Às 11h10, as ações da Braskem exibiam queda de 0,2%, enquanto o Ibovespa exibia valorização de 1,3%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)