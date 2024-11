Bombeiros finalizam trabalho três dias após incêndio no Shopping 25

Do UOL, em São Paulo

O Corpo de Bombeiros finalizou neste sábado (2) os trabalhos no Shopping 25, no Brás, que foi atingido por um incêndio na última quarta-feira.

O que aconteceu

A corporação afirmou que deixou o local "seguro e sob a responsabilidade do proprietário". Os bombeiros trabalharam no local por três dias após o telhado do shopping colapsar devido ao incêndio de grandes proporções.

Mais de 100 agentes e 30 viaturas estiveram no Shopping 25 para atender a ocorrência. O fogo foi totalmente extinto por volta das 22h de quarta-feira (30). O incêndio não atingiu os prédios vizinhos, mas destruiu as mais de 200 lojas que ficavam no local.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou uma linha de crédito para os comerciantes afetados pelo incêndio. Serão disponibilizados R$ 100 milhões para 600 lojistas — cada empresa poderá pedir até R$ 300 mil.

Algumas lojas já estavam abertas quando fogo começou e três pessoas precisaram de atendimento após inalar fumaça. A funcionária de uma loja de jeans contou ao UOL que ficou sabendo do fogo após ouvir gritaria e correria pelos corredores.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou o capitão Maykon Cristo. Já o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027, segundo a Defesa Civil.