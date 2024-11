Tiroteios em cidades pequenas mostram progressão do tráfico de drogas pela França

Um tiroteio na cidade de Poitiers, no sudoeste da França, nesta sexta-feira (1°), que deixou um adolescente de 15 anos ferido, e a morte de uma criança de cinco anos em Rennes, no oeste do país, na semana passada, mostram que o tráfico de drogas já atinge cidades menores, fora do eixo Paris-Marselha. O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, disse nesta sexta-feira (1°) que quer impedir a "mexicanização" do país e transformar a luta contra o tráfico em causa nacional.

"Estes tiroteios não estão acontecendo na América do Sul, mas em Rennes, em Poitiers (...). Estamos em um ponto de virada", afirmou o ministro em entrevista ao canal BFMTV, nesta sexta-feira. "Temos a escolha entre a mobilização geral ou a mexicanização' do país", completou.

De acordo com o ministro, um restaurante foi atacado por homens armados em Poitiers, 350 quilômetros a sudoeste de Paris, por volta das 22h de quinta-feira (31). A a situação "se transformou em tiroteio entre grupos rivais (...) com todo tipo de armas" e centenas de pessoas envolvidas, relatou Retailleau.

Segundo os primeiros resultados da investigação, o número de pessoas envolvidas seria entre "40 e 60", indicou uma fonte policial. Cinco pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros. Um adolescente de 15 anos levou um tiro na cabeça e está hospitalizado em estado grave. Outros dois menores de 16 anos estão entre os feridos, de acordo com a polícia.

A prefeita do partido Ecologista de Poitiers, Léonore Moncond'huy, se referiu a "um fato inédito" na história da cidade de cerca de 90.000 habitantes, "que mostra uma evolução negativa da sociedade".

A 560 quilômetros de Poitiers, perto de Valence, cidade de cerca de 64.000 habitantes no sudeste da França, um jovem de 20 anos também foi hospitalizado após levar um tiro na cabeça na noite de quinta-feira (31), durante um tiroteio em frente a uma discoteca. De acordo com a polícia, o caso está ligado ao tráfico de drogas.

Os casos ocorreram uma semana depois de uma criança de cinco anos ter sido baleada na cabeça, na pequena Pacé, na periferia de Rennes, cidade de 200.000 habitantes 350 quilômetros a oeste de Paris. A criança, que estava no carro do pai que tentava fugir de traficantes, está hospitalizada em estado grave.

Combate às drogas: 'causa nacional'

Desde a sua nomeação, em setembro, para o Ministério do Interior, Bruno Retailleau fez da luta contra o tráfico de drogas "uma causa nacional" e pede para que a mobilização contra o narcotráfico seja equivalente à que ocorre contra o terrorismo.

Um relatório publicado em maio por uma comissão de inquérito do Senado francês, da qual o ministro participou, indicou uma expansão do tráfico no país, além da corrupção na polícia, e criticou a falta de recursos para combater o aumento do narcotráfico na França.

Conforme o documento, o tráfico de drogas representa entre € 3,5 bilhões e € 6 bilhões por ano no país, sendo o maior mercado criminoso na França, em termos receita.

Retailleau defende a criação de um mecanismo no modelo da delação premiada, como aplicada no Brasil e na Itália na luta contra o crime organizado, que garanta ao delator direito de negociação e proteção do Estado. A proposta havia sido sugerida pela comissão de inquérito do Senado.

O ministro também quer a criação de um Ministério Público nacional dedicado à causa do combate às drogas, a exemplo do que já existe para o terrorismo.

Com informações da AFP