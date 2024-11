Produção industrial sobe 1,1% em setembro, aponta IBGE

A produção industrial subiu 1,1% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira (1º) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com o avanço, a indústria brasileira opera 14,1% abaixo do pico alcançado em maio de 2011.

A produção da indústria de bens de capital cresceu 4,2% em setembro ante agosto. Os dados divulgados fazem parte da PIM-PF (Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física). No acumulado em 12 meses, houve elevação de 1,7% na produção de bens de capital.

Em relação a setembro de 2023, a produção subiu 3,4% e veio idêntica à mediana das estimativas. Nessa comparação, sem ajuste, as projeções variavam de um aumento de 0,6% a 7,3%. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma alta de 3,1%. Em 12 meses, a produção acumula elevação de 2,6%.

Na categoria de bens de capital, a produção está 27,0% abaixo do pico registrado em agosto de 2011, enquanto os bens de consumo duráveis operam 32,7% abaixo do ápice de março de 2011.

Os bens intermediários estão 12,6% aquém do auge de julho de 2008, e os bens semiduráveis e não duráveis operam em nível 10,2% inferior ao pico de junho de 2013, de acordo com o IBGE.