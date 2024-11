Coreia do Norte diz que teste recente foi com novo míssil balístico intercontinental Hwasong-19

Por Hyunsu Yim e Josh Smith e Hyun Young Yi

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte flexionou sua força militar com o teste de um novo e enorme míssil balístico intercontinental de combustível sólido, batizado de Hwasong-19, informou a mídia estatal do país nesta sexta-feira, em meio à comoção internacional pelo envio de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia na Ucrânia.

O míssil lançado na quinta-feira voou mais alto do que qualquer outro míssil norte-coreano anterior, de acordo com a Coreia do Norte, na mesma afirmação feita pelos militares da Coreia do Sul e do Japão, que rastrearam seu voo no espaço antes de o míssil cair no oceano entre o Japão e a Rússia.

A agência de notícias estatal KCNA o elogiou como "o míssil estratégico mais forte do mundo".

Embora ainda existam dúvidas sobre a capacidade da Coreia do Norte de guiar um míssil desse tipo e proteger uma ogiva nuclear quando ele reentra na atmosfera, o Hwasong-19, assim como os outros ICBMs mais recentes da Coreia do Norte, demonstrou ter alcance para atingir praticamente qualquer lugar dos Estados Unidos.

"O novo tipo de ICBM provou ao mundo que a posição hegemônica que garantimos no desenvolvimento e na fabricação de meios de lançamento nuclear do mesmo tipo é absolutamente irreversível", disse o líder norte-coreano Kim Jong Un ao supervisionar o lançamento, informou a KCNA.

O lançamento, dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos na próxima terça-feira, foi rapidamente condenado por Washington e seus aliados na Coreia do Sul, Japão e Europa, bem como pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas.

"O míssil continua a reforçar a crescente credibilidade da capacidade de dissuasão estratégica da Coreia do Norte", disse Ankit Panda, membro graduado do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos EUA, acrescentando que Kim parecia especificamente interessado em transmitir essa mensagem aos Estados Unidos.

As Forças Aéreas da Coreia do Sul e dos EUA realizaram os primeiros exercícios conjuntos de ataque com fogo real na sexta-feira com veículos aéreos não tripulados, voando com os drones Global Hawk e Reaper, lançando munições guiadas por GPS em ataques simulados contra alvos inimigos, informou a Força Aérea da Coreia do Sul.

Na sexta-feira, a Coreia do Sul impôs novas sanções a 11 indivíduos e quatro entidades norte-coreanas por causa do teste de ICBM, nomeando autoridades por contribuírem para o desenvolvimento nuclear e de mísseis e por canalizarem fundos estrangeiros ilegais de volta ao país.

Um porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que cuida das relações com o Norte, disse que o lançamento pode ter sido feito com vários objetivos, incluindo a demonstração de tecnologia militar, pressionando Washington e desviando a atenção da questão do envio de tropas norte-coreanas para a Rússia.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, criticou o que ele chamou de resposta "zero" de seus aliados ao envio de tropas norte-coreanas pela Rússia para a guerra na Ucrânia, o que também gerou preocupações de que Moscou poderia fornecer tecnologia militar sensível a Pyongyang em troca.

A Rússia e a Coreia do Norte não negaram o envio de tropas e defenderam seu direito de se ajudarem mutuamente.

(Reportagem de Hyunsu Yim, Josh Smith e Hyun Young Yi)