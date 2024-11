Brasileiro adapta Volkswagen 1989 para rodar sozinho com R$ 900 e viraliza

Em uma iniciativa que tem chamado a atenção nas redes sociais, Mateus Rodrigues Reis, um técnico de automação industrial de 25 anos, transformou um antigo VW Santana Quantum 1989 CL 2.0 em um carro "autônomo", capaz de rodar sozinho.

Com criatividade e um investimento de apenas R$ 900, o mineiro, do bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, conseguiu adaptar o veículo para rodar sozinho, utilizando peças recicladas.

A ideia surgiu como um desafio pessoal e rapidamente se tornou um projeto mais ambicioso.

"Eu sempre gostei de tecnologia e queria fazer algo diferente com o Santana, que era do meu pai. A ideia de transformá-lo em uma espécie de 'Tesla' caseiro surgiu como uma brincadeira, mas logo percebi que era possível torná-la realidade", explica Reis, referindo-se ao famoso Autopilot, o sistema de condução semiautônoma da marca norte-americana de veículos elétricos.

Para dar vida ao seu projeto, ele utilizou conhecimentos em automação industrial e desenvolvimento de sistemas.

"Em julho, eu e meu sócio começamos a postar conteúdos sobre o projeto no Instagram. Começamos o protótipo com poucos recursos e reaproveitando peças de um braço robótico que eu mesmo já tinha construído".

Tablet e câmbio manual

Ele adaptou um tablet como central multimídia e desenvolveu um aplicativo para controlar o veículo por meio de comandos de voz. Além disso, o jovem inventor utilizou um microcontrolador Arduino para controlar os pedais e o volante, e um sistema de visão computacional anti-colisão para permitir que o carro "veja" a estrada e se guie.

"O sistema ainda está em desenvolvimento, mas já conseguimos fazer o carro sair da garagem e andar em baixa velocidade, em primeira marcha", afirma Mateus.

"Temos passado por muitas dificuldades e perrengues nesses testes. Até porque é um carro de 35 anos que estava parado havia sete. O primeiro teste foi no início de agosto. O próximo passo é automatizar o câmbio e adicionar mais recursos tecnológicos, como sensores de estacionamento e câmera de ré".

Gasto de R$ 900 até agora

O que mais impressiona no projeto de Reis é o baixo custo. Com apenas R$ 900, ele conseguiu transformar um carro antigo em um veículo com capacidade de condução autônoma, utilizando peças recicladas e componentes eletrônicos de fácil acesso. "A ideia é mostrar que é possível inovar e desenvolver tecnologias de ponta sem a necessidade de grandes investimentos", afirma o inventor.

Para citar apenas um dos vídeos do Santana Quantum autônomo, a publicação viralizou no perfil @jrindustrias do Instagram, com mais de 480 mil visualizações, gerando grande repercussão e inspirando outros entusiastas da tecnologia.

"Recebi muitas mensagens de pessoas me parabenizando e me perguntando como fazer o mesmo", conta Reis.

Com o sucesso do projeto, Reis e seu sócio, juntos na startup JR Indústrias, planejam desenvolver um kit adaptativo que permita transformar qualquer carro em autônomo.

"Acreditamos que essa tecnologia tem um grande potencial e pode revolucionar a forma como nos locomovemos. O tesla brasileiro é um exemplo de como, com criatividade e força de vontade, podemos fazer muito com pouco", afirma Mateus Reis.

