É cilada! Esses 6 alimentos parecem saudáveis, mas é melhor você evitar

Consumir alimentos naturais é sempre o melhor caminho para a saúde e o emagrecimento. Mas sabemos que isso nem sempre é possível e, às vezes, precisamos recorrer a produtos industrializados.

Nesse momento, é preciso tomar cuidado com alguns alimentos que têm fama de serem saudáveis, mas são uma cilada para a saúde e podem prejudicar a perda de peso.

Conheça seis deles e o que comer no lugar.

1. Barrinha de cereal: É um concentrado de carboidratos e açúcar, além de geralmente ter aditivos químicos e gorduras vegetais.

"Um mix de frutas secas e castanhas seria a melhor saída: mais nutritivo e tão prático quanto a barrinha", sugeriu a nutricionista Verônica Laino em sua coluna em VivaBem.

2. Sopa em pó: Tem excesso de sódio e alguns produtos chegam a conter mais de 30 itens em sua lista de ingredientes, sendo a maioria substâncias químicas típicas de alimentos ultraprocessados.

Uma sopa feita com legumes congelados e frango desfiado, por exemplo, é melhor opção.

3. Peito de peru defumado: A carne natural da ave é saudável, mas o embutido que encontramos no mercado contém excesso de sódio e conservantes químicos relacionados ao desenvolvimento de alguns tipos de cânceres.

Prefira frango ou lombo desfiado e até mesmo atum em lata.

Imagem: iStock

4. Chocolate diet: Foi criado para quem deve evitar o consumo de açúcar (pessoas com diabetes, por exemplo) e possui mais gorduras do que a receita tradicional. Por isso, pode ser até mais calórico do que a versão "normal".

Prefira chocolate amargo com pelo menos 70% de cacau e consuma, no máximo, 30 g por dia.

5. Sucos de frutas de caixinha: Os sucos industrializados, mesmo os que não têm açúcar adicionado, podem ser uma armadilha. Pelo processamento, corre-se o risco de ingerir mais calorias, com índice glicêmico alto e ainda outras substâncias como conservantes, aromatizantes, corantes e edulcorantes.

Prefira consumir sucos naturais. Se for comprar pronto, dê preferência aos sucos integrais 100% feitos da fruta e sem conservantes.

6. Granola: Dependendo da composição, pode ser uma armadilha, pois além dos cereais açucarados, contém xaropes e aditivos químicos que realçam o sabor, mas que têm um alto índice glicêmico. Ou seja, não aumentam saciedade e ainda podem engordar. Muitas versões consideradas caseiras do produto podem ser riquíssimas em açúcares adicionados e gorduras saturadas, por conter grande quantidade de mel, açúcar de coco ou mascavo e óleo de coco.

Prefira um mix de frutas secas, sementes e castanhas. É mais natural e nutritivo. Cuidado apenas para não exagerar porque as frutas secas podem aumentar o índice glicêmico e as castanhas em excesso podem engordar ou mesmo intoxicar o organismo.

Fontes: Verônica Laino, nutricionista e colunista de VivaBem; Lara Natacci, nutricionista, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Marcella Garcez, médica nutróloga, mestre em ciências da saúde pela Escola de Medicina da PUC-PR, diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e pesquisadora em Suplementos Alimentares no Serviço de Nutrologia do Hospital do Servidor Público de São Paulo; e Vanderli Marchiori, nutricionista e fitoterapeuta, fundadora da Associação Paulista de Fitoterapia.

*Com informações de reportagens publicadas em 24/03/2023 e 19/01/2021