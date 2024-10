Calor, chuva e trovoadas: a previsão do tempo para o Dia de Finados

O feriado nacional de Dia de Finados, no próximo sábado (2), promete ser de tempo instável com possibilidade de chuvas fortes na maior parte do Brasil.

Veja como fica a previsão:

Sudeste

Em São Paulo, a chuva deve acontecer no período da tarde, com mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. Algumas cidades do estado poderão ter pancadas mais intensas, como Presidente Prudente, que deve registrar chuva ao longo de todo o feriado, com risco de trovoadas de madrugada e temporal à noite.

Belo Horizonte terá chuva forte à tarde e à noite, segundo a Climatempo. Na capital mineira, as temperaturas ficarão entre 17 e 25 °C durante o feriado de Finados. No Triângulo Mineiro, há possibilidade de chuvas mais fortes, especialmente na manhã de sábado. Em Uberlândia, por exemplo, a chuva se estende por todo o dia, com chances de temporal à noite.

Em Vitória, a chuva se concentra entre o período da manhã e da tarde. Depois das pancadas, as nuvens tendem a diminuir, e os termômetros ficarão entre 21 e 25 °C.

Rio de Janeiro não deve ter chuvas durante o feriado, apesar da presença de muitas nuvens. Na cidade, a mínima prevista é de 20 °C e a máxima será 27 °C. Na região serrana, o feriado será diferente. Em Petrópolis, a mínima deve ser mais amena, registrando 15 °C. Com máxima de apenas 22 °C, o município deve ter chuva durante todo o Dia de Finados.

Sul

Capital do Rio Grande do Sul deve ter tempo firme no feriado. Em Porto Alegre, não há previsão de chuva para o Dia de Finados, e os termômetros devem registrar mínima de 20 °C, com máxima podendo atingir os 30 °C.

Segundo a Climatempo, algumas regiões do Sul devem sofrer as consequências da aproximação de uma frente fria. Em Florianópolis, há previsão de chuva para quase todo o feriado, parando somente no período da tarde. Na cidade, o clima será mais ameno: a mínima será de 19 °C e a máxima de 25 °C.

Em Curitiba não deve chover, mas o frio será mais intenso do que nas outras capitais da região. Com máxima de 21 °C, a capital deve registrar mínima de 13 °C.

Centro-Oeste

A região deve ter tempo instável e fortes chuvas. Em Cuiabá, a temperatura ficará entre 24 e 30 °C. O risco de chuva forte pela manhã deve se estender até o início da tarde na cidade. Em Campo Grande, mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Nesta capital, a chuva deve seguir ao longo de todo o dia, e há risco de temporal à tarde e à noite.

Um temporal deve atingir também a capital goiana. A mínima em Goiânia será de 20 °C, enquanto a máxima deve chegar a 26 °C. Com chuva durante todo o feriado e com maior intensidade no período da tarde. Em Brasília, também há risco de fortes chuvas no sábado, com mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Nordeste

Maceió deve começar o feriado também com chuva. Ao longo da manhã, a nebulosidade deve perder força e a chuva deve dar lugar às nuvens. À noite, pouca nebulosidade na capital, que terá mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. As mesmas condições de chuva e nebulosidade devem ser vistas em Fortaleza, onde os termômetros ficarão entre 26 e 31 °C.

Em São Luís, a chuva deve chegar à tarde. Sem previsão de precipitação nos outros períodos do Dia de Finados, a temperatura na cidade ficará entre 26 e 32 °C. Já em João Pessoa, pancadas de chuva poderão cair à noite. Ao longo do dia, pouca amplitude térmica: mínima de 25 °C e máxima de 27 °C.

No Recife, os termômetros não devem apresentar muita variação, com mínima de 25 °C e máxima de 28 °C. Na capital pernambucana, deve chover pela manhã, e o tempo deve abrir ao longo da tarde.

A temperatura mais alta entre as capitais nordestinas será registrada em Teresina. Segundo a Climatempo, a máxima será de 39 °C no sábado. Com mínima de 25 °C, não há previsão de chuva para o feriado na cidade.

Em Natal, deve haver pancadas de chuvas rápidas, porém ao longo de todo o dia. A mínima é de 25 °C e a máxima é de 29 °C. As mesmas temperaturas serão registradas em Aracaju. Na capital sergipana, no entanto, a chuva deve começar e acabar mais cedo: com possibilidade de chuva desde a madrugada do sábado, as pancadas devem cessar no período da tarde.

Na Bahia, a previsão da Climatempo indica risco de fortes chuvas no sul do estado. Enquanto em Salvador, a chuva deve cair entre a madrugada e a manhã, com mínima de 25 °C e máxima de 28 °C. Cidades como Porto Seguro e Trancoso podem receber altos volumes de chuva concentrados entre os períodos da tarde e da noite. Já no município baiano de Caravelas, a chuva só deve dar uma trégua à noite.

Norte

A chuva deve atingir maior parte das capitais da região. Rio Branco, por exemplo, tem previsão para receber chuva da madrugada de sábado até o período da tarde, com possibilidade de trovoadas. Na cidade, a temperatura deve ficar entre 24 e 29 °C. Em Porto Velho, o calor é mais intenso, com temperatura entre 25 e 35°C, e previsão de temporal na noite do feriado. Em Palmas, a chuva deve ser passageira. Na cidade, os termômetros devem registrar entre 23 e 31°C.

Em Manaus, a mínima prevista é de 25 °C, enquanto a máxima deve atingir 35°C. Para os manauaras, há possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã. Com calor que também pode alcançar os 35°C. Belém pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Com nuvens cobrindo o céu da capital paraense, a mínima deve ser de 24°C.

Em Macapá, a chuva deve se concentrar no período da manhã. A mínima na cidade é de 26°C, e a máxima deve ser de 33°C. Após as pancadas de chuva, a capital deve seguir com tempo nublado por toda a tarde.

Boa Vista é a única capital do Norte que não deve receber chuva no feriado. Com tempo firme, a mínima será de 29 °C e a máxima prevista é de 37°C.