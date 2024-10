Eu gosto do Fiat Mobi.

Lançado em 2016, o visual não me agradou no início, mas, passados quase nove anos, hoje me simpatizo com o pequeno Fiat - que, por sinal, é um dos carro zero-quilômetro mais baratos do Brasil e o sexto mais vendido neste ano

. Por R$ 64 mil, o comprador leva para casa um hatch honesto, com ar-condicionado, direção hidráulica e os equipamentos de segurança mínimos exigidos no nosso país, como duplo air bag, freios ABS e controles de estabilidade e tração. O motor, por enquanto, ainda é o bom e velho Fire de 4 cilindros, garantia de longevidade com baixo custo de manutenção.

Porém, mesmo sendo bem equipado e barato para o padrão dos carros novos, perde feio quando comparamos com o mercado de usados. Que tal pagar menos em hatches mais potentes e com o cobiçado câmbio automático? Separei 6 opções que podem ser consideradas.

Hyundai HB20 Comfort Plus 2019

Imagem: Divulgação

Quarto carro de passeio mais vendido do Brasil em 2024, o Hyundai HB20 é dos mais procurados no mercado de usados, graças ao visual agradável e à robustez mecânica.

A versão intermediária Comfort Plus tem Tabela Fipe de R$ 63,5 mil para o modelo 2019 e vem equipada com direção hidráulica, ar-condicionado e rádio com Bluetooth.

O conjunto mecânico é composto pelo potente motor 1.6 16v flex com câmbio automático de seis marchas.

Chevrolet Onix LT 2019

Imagem: Divulgação

A família Chevrolet Onix também manda bem no mercado de usados, principalmente a primeira geração, que utiliza uma mecânica mais simples e barata de manter.

O difícil é conseguir um em bom estado de conservação, já que boa parte tem procedência de locadora e não foi bem cuidada por seus usuários.

Equipado com o robusto motor 1.4 8v com câmbio automático de seis marchas, o Onix LT 2019 já vem com direção elétrica, ar-condicionado e multimídia. A Tabela Fipe é de R$ 63 mil.

Citroën C3 Exclusive 2020

Imagem: Divulgação

O primeiro francês dessa lista sofre com seu passado.

Por muitos anos, o Citroën C3 foi equipado com um câmbio automático de quatro marchas pouco confiável e a má fama pegou.

Contudo, o modelo 2020 já vem com transmissão automática de seis velocidades, bem mais confiável.

Na versão mais completa, a Exclusive, a Tabela Fipe é R$ 62 mil e não tenho dúvidas de que é a opção completa dessa lista.

O ar-condicionado é digital, a direção é elétrica e o modelo conta, ainda, com controlador de velocidade, multimídia e para-brisa Zenith - aquele que parece um teto solar panorâmico.

Repare que é mais novo, mais barato e mais completo dos que os dois primeiros carros da lista - o que comprova boa relação custo-benefício.

Nissan March SL 2019

Imagem: Divulgação

O excelente Nissan March saiu de linha e deixou saudades.

É um carro pequeno por fora e espaçoso por dentro. Além disso, ganhou fama por ser extremamente econômico na sua configuração automática, graças ao uso do eficiente câmbio CVT.

Seu mercado não é dos melhores, mas valorizou quase R$ 3 mil nos últimos 12 meses - sinal de que o mercado tem dado mais atenção para ele.

Na versão mais completa, a SL, tem Fipe de R$ 61 mil para o modelo 2019, uma pechincha para um carro equipado com ar-condicionado digital, direção elétrica e multimídia.

Seu motor 1.6 é o mesmo dos irmãos Kicks e Versa, além de alguns primos da Renault.

Toyota Etios XLS 2019

Imagem: Divulgação

Para quem não abre mão da confiabilidade da Toyota, o Etios é o mais indicado dessa lista.

Fora de linha no Brasil, o compacto da marca japonesa é um dos automóveis que mais me pedem, por conta da boa fama que a Toyoya tem no mercado de usados.

Ser proprietário de um Etios é quase garantia de não ter aborrecimentos nas manutenções.

A versão XLS vem equipada com motor 1.5 16v e câmbio automático de apenas quatro marchas.

Apesar disso, a robustez desse câmbio e a suavidade nas trocas compensam.

Com Tabela Fipe de R$ 61 mil, o Etios Hatch XLS tem como destaques o controlador de velocidade, algo raro no segmento, além de ar-condicionado, direção elétrica, multimídia e controles de estabilidade e tração - trata-se do único carro da lista com esses equipamentos de segurança.

Peugeot 208 Active Pack 2020

Imagem: Divulgação

Por fim, vamos falar do Peugeot 208 Active Pack 2020, a opção mais barata da lista.

Por apenas R$ 57,5 mil, é do último ano da geração anterior do hatch compacto e ainda faz bonito nas ruas.

Não é tão equipado quanto a versão Griffe, que é um pouco mais cara, mas tem o essencial, como direção elétrica, ar-condicionado e multimídia.

O motor é o robusto 1.6 16v, enquanto o câmbio automático tem seis marchas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.