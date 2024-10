Gripe aviária espalha-se mais rápido do que em 2023 na UE, mostram dados

Por Sybille de La Hamaide

PARIS (Reuters) - A gripe aviária está se espalhando mais rapidamente na União Europeia nesta temporada do que na de 2023, mais branda, elevando a preocupação com a repetição de crises anteriores que levaram à morte de dezenas de milhões de aves e renovando os temores de que ela possa se expandir para os seres humanos.

A influenza aviária altamente patogênica, comumente chamada de gripe aviária, matou centenas de milhões de aves em todo o mundo nos últimos anos.

Entretanto, ela não foi detectada em humanos nem em gado na UE, ao contrário dos EUA, onde o vírus se espalhou para quase 400 rebanhos leiteiros em 14 Estados neste ano e foi detectado em 36 pessoas desde abril.

Quatro delas trabalhavam em uma granja comercial de ovos infectada pelo vírus.

Sua disseminação para seres humanos e outras espécies de mamíferos, incluindo gado leiteiro e suínos dos EUA, está levantando preocupações de que o vírus possa sofrer mutação e tornar-se facilmente transmissível entre seres humanos, desencadeando uma pandemia.

Entre o início da temporada migratória, em 1º de agosto, e o final da semana passada, países da UE relataram um total de 62 surtos de gripe aviária em fazendas de aves, principalmente no leste do bloco, mostraram dados da Organização Mundial de Saúde Animal.

Isso se compara a sete surtos de gripe aviária relatados em fazendas da UE no mesmo período em 2023, mas ainda bem abaixo dos 112 surtos relatados no final de outubro de 2022.

"A situação no nível da UE é certamente mais preocupante do que na mesma fase do ano passado", disse Yann Nedelec, diretor do grupo francês interprofissional de aves Anvol.

A gripe aviária é uma doença sazonal das aves domésticas, disseminada principalmente pelas fezes de aves selvagens infectadas e pelo transporte de material infectado. Normalmente, ela aparece no outono com aves migratórias e diminui na primavera.

Como na temporada passada, a Hungria registrou, de longe, o maior número de surtos desde o início da temporada em 1º de agosto, com o número aumentando rapidamente nas últimas semanas, segundo os dados.

Na Polônia, o maior produtor de aves da UE, o vírus levou ao abate de 1,8 milhão de aves, das quais quase 1,4 milhão de apenas uma fazenda na cidade de Sroda Wielkopolska.

A França, que sofreu as perdas mais graves em 2022/23, mas foi poupada na última temporada, reforçou as medidas de biossegurança em torno das granjas de aves em meados de outubro, citando um aumento no número de casos de gripe aviária em países vizinhos.

"Ainda assim, esperamos que a vacinação que colocamos em prática na França nos poupe de qualquer crise neste ano", disse Nedelec.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)