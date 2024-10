CEO detona candidato por uso de IA em busca por emprego: 'Pior que já vi'

A CEO Jane Lu, do e-commerce de moda australiano Showpo, também famosa por sua participação no programa "Shark Tank" na Austrália, detonou aquele que considerou "o pior email" que já recebeu de um candidato interessado em uma vaga em sua empresa na última semana.

Responsável pelo perfil bem-humorado @thelazyceo, com mais de 100 mil seguidores no TikTok, Jane aparece chocada pelo interessado em trabalhar com ela ter copiado e colado um modelo de candidatura à vaga do ChatGPT sem ter completado os espaços em branco. "[A pessoa] só preencheu o nome dela", observou. "Este bem que pode ser o pior email que já recebi... E um dos mais engraçados", se divertiu. O vídeo tem pouco mais de 1.200 curtidas.

Identificado apenas como Benjamin, o candidato também esqueceu de remover a instrução dada pela IA. "Aqui está uma versão mais articulada e elegante da sua carta de apresentação", diz o cabeçalho do texto.

Jane Lu demonstrou estar decepcionada com a falta de atenção. O texto enviado a ela não trazia nenhuma informação preenchida ou personalizada pelo interessado na vaga, mas incluía as marcações feitas pela IA de onde ele deveria ter completado o modelo.

"Estou confiante que minha experiência em [experiência relevante/habilidade] me posiciona como um candidato forte", dizia o email. Além disso, "projetos específicos, cursos ou iniciativas" não foram preenchidos, o que sugeriu para a CEO que o candidato sequer leu aquilo que a IA produziu antes de enviar.

"Eu adoro o ChatGPT, mas você tem que usar um pouco disso", comentou Jane apontando para a cabeça. Ela finalizou se desculpando, mas avisando que Benjamin não passaria para a próxima etapa de entrevistas.

O email possuía espaços incompletos de informações sobre o candidato, mas houve quem considerasse o vídeo da CEO tão inapropriado quanto a candidatura Imagem: Reprodução/TikTok

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de fornecimento de software Capterra divulgada em setembro, 62% dos brasileiros ouvidos (250 pessoas) já usam inteligência artificial em sua busca por emprego. Já o instituto de pesquisa YouGov apontou que cerca de 48% dos australianos estão cientes da possibilidade de adotar este tipo de ferramenta, mas não aponta quantos diretamente o adotam.

Ao olhar para as gerações mais jovens, contudo, a adoção de plataformas de IA é mais comum: 40% de trabalhadores da geração Z e 37% de millennials admitiram ter usado o ChatGPT pelo menos uma vez durante uma seleção.

Outros recrutadores comentaram no vídeo de Jane Lu que também possuem suas próprias histórias engraçadas ou frustrantes de candidatos que cometeram erros grosseiros em suas candidaturas porque confiaram um pouco demais na IA, como aquele que se apresentou interessado em uma vaga de administração médica, quando o processo seletivo era para funcionários de aeroporto.

No entanto, houve quem considerasse rude ou inapropriada a atitude da CEO por zombar da candidatura de Benjamin sem saber qual é o seu nível de instrução. "Definitivamente, eu consideraria remover este vídeo", escreveu uma pessoa.