Buscas online por vilarejos italianos crescem nos últimos 4 anos

ROMA, 30 OUT (ANSA) - Os vilarejos italianos encantam cada vez mais turistas ao redor do mundo, chegando a 62 milhões de buscas online em 2023. No topo das pesquisas virtuais está Tropea, na Calábria, seguida de Alberobello, na Puglia, e de Civita di Bagnoregio, no Lazio.

A pesquisa realizada pela Telepass mostra que Tropea, a mais desejada pelos viajantes, recebeu 148,3 mil pesquisas mensais. A cidade calabresa encanta por sua beleza cênica e histórica, além de suas praias com areias brancas e mar azul.

Já Alberobello totalizou 129 mil buscas por mês. O vilarejo é famoso por seus trulli, antigas construções de pedra com telhados cônicos, típicos da Puglia, que por sua história são patrimônios da Unesco.

Por fim, Civita di Bagnoregio, "a cidade que morre", obteve 112.900 pesquisas mensais. Localizada no topo de uma colina, o município está desaparecendo lentamente devido à erosão. Mesmo assim, sua paisagem evocativa e história milenar despertam o interesse dos turistas.

De acordo com a Telepass, o interesse pelos vilarejos italianos cresceram gradativamente nos últimos quatro anos, atingindo a marca de quase 210 milhões de pesquisas online.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.