Por que João Campos não tem permissão para concorrer à Presidência em 2026?

João Campos (PSB), 30, foi reeleito no primeiro turno para a Prefeitura de Recife com 78,11% dos votos válidos e tem ganhado destaque como "prefeito pop" pelo uso das redes sociais. Com a popularidade, seu nome já é cogitado para as eleições de 2026, mas ele não pode se candidatar a qualquer um dos cargos.

Entenda as regras

Por regra, Campos não poderá concorrer nas eleições de 2026 para senador, presidente ou vice-presidente do Brasil. Segundo a Constituição Brasileira, para se eleger senador, presidente ou vice-presidente do Brasil, é necessário ter no mínimo 35 anos.

Em 2026, quando ocorrem as eleições presidenciais, João Campos ainda não terá idade necessária para candidatar-se a presidente ou vice —ele tem 30 anos hoje e fará 35 anos apenas em novembro de 2028.

Ele atende ao critério para tentar se eleger governador em 2026. A idade mínima para se eleger ao cargo de governador é de 30 anos. Já os cargos de deputado federal e deputado estadual exigem apenas 21 anos —mesma idade para prefeito e vice-prefeito.

Visto como opção

O nome de João Campos é cogitado nas eleições de 2026. Dado seu desempenho na disputa municipal, Campos é considerado uma opção para a corrida pelo governo de Pernambuco, em 2026, contra a atual ocupante do cargo, Raquel Lyra (PSDB). Aliados também apostam nele como um futuro nome para a Presidência da República.

O prefeito de Recife já disse que não está pensando em novas campanhas. "2026 só se discute em 2026. Meu pai [Eduardo Campos] ensinou isso", afirmou ao colunista do UOL Carlos Madeiro.

Quem é João Campos

João Campos é de clã tradicional da política pernambucana. Ele é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que morreu em um acidente aéreo em 2014. Com a vitória, ele mantém o poder da família no estado. O seu bisavô, Miguel Arraes, foi prefeito do Recife entre 1960 e 1963, além de ter sido governador do estado.

Campos se elegeu como deputado federal em 2019, aos 25 anos, e foi o mais bem votado da história do estado. Dois anos depois, aos 27, foi eleito prefeito do Recife, o mais jovem até então.

Nos últimos anos, o prefeito de Recife se tornou "pop" nas redes sociais. Com vídeos de "dancinhas" e fotos de cabelo "nevado" ou descolorido para o Carnaval, ele tem conquistado fãs nas redes — só no Instagram já são mais de 2 milhões de seguidores —número maior que a população do Recife, segundo o IBGE. No Censo de 2022, a cidade registrou 1,4 milhão de habitantes.

*Com informações de reportagens publicadas em 14/02/2024, 06/10/2024 e Agência Estado.