Honda e Alpine são multadas por ultrapassarem limite de gastos da F1

As fabricantes Honda e Alpine foram multadas por erros administrativos no limite de gastos impostos aos fabricantes de motores de Fórmula 1 pelo regulamento financeiro da categoria, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta terça-feira (29).

Esses erros foram cometidos em 2023, quando a Honda fornecia os motores da Red Bull e da AlphaTauri e a Alpine à sua equipe de mesmo nome.

De acordo com a FIA, a Honda terá que pagar uma multa de US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões na cotação atual) e a Alpine US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões).

O limite orçamentário foi introduzido em 2021 para limitar os custos na F1 e aplicado pela primeira vez para os fornecedores de motores na temporada 2023.

"Foi o primeiro ano de aplicação do limite orçamentário para os fabricantes e as regras às quais tiveram que se adaptar são complexas", explicou a FIA, que acrescentou que Alpine e Honda não irão recorrer contra a decisão.

A FIA havia indicado em setembro que as dez escuderias que disputam o Mundial respeitaram o regulamento financeiro em 2023, mas não a Honda e a Alpine como fabricantes. A Red Bull foi punida em 2022 por ter superado o limite de orçamento como equipe.

Tanto no caso da Honda como no da Alpine, nenhuma das fornecedoras agiu "de má fé, de forma desonesta ou fraudulenta", segundo a FIA, e ambas colaboraram com as investigações fornecendo as informações solicitadas.

