São Judas Tadeu: saiba como rezar e origem do santo das causas perdidas

Os devotos de São Judas Tadeu celebram nesta segunda-feira (28) e concentram orações e pedidos ao santo conhecido por interceder nas "causas perdidas ou impossíveis".

Em sua oração, a divindade é invocada como "Patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio".

Oração a São Judas Tadeu

São Judas Tadeu, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus!

A Igreja vos honra e invoca por todo o mundo como Patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por mim que estou desolado(a). Eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato, onde o socorro desapareceu quase que por completo. Assiste-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e auxílio do Céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. [Faça seu pedido]. São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre deste grande favor e nunca deixarei de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda parte. São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém!

Como outros apóstolos e seguidores da palavra de Jesus, São Judas Tadeu não escapou do martírio. Ele teria sido morto na Pérsia, atual Irã, na data em que é celebrado nos dias de hoje, a golpes de lanças e machados.

O santo é representado com um livro, que simboliza a pregação e a machadinha, com a qual foi morto. Seus restos mortais, após terem sido guardados no Oriente Médio e na França, foram transferidos para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A história de São Judas Tadeu

Ao contrário de alguns santos, a existência real de Judas Tadeu é possível de ser afirmada com mais tranquilidade. Sua história tem relação direta com a de Jesus, sendo um de seus apóstolos.

Apesar do nome semelhante, o santo das causas perdidas não é o mesmo que Judas Iscariotes, que traiu Cristo e, posteriormente, se suicidou. Inclusive, há quem diga que por conta de ter o mesmo nome, Judas Tadeu se tornou vítima de preconceito daqueles que o confundiam com Iscariotes.

Estudiosos apontam que o santo carregava uma relação ainda mais profunda com Jesus, indicando que eles eram irmãos. São Judas Tadeu nasceu na região da Galileia. Era filho de Alfeu e de Maria Cléofas, parentes de Jesus. Seu pai era irmão de São José e sua mãe, prima-irmã de Maria.

Na tradição ele é chamado de Judas, irmão de Tiago. Então, supostamente, irmão de Jesus também. Mas o termo 'irmão', em grego, não significa necessariamente irmão de sangue, mas pessoas que moravam na mesma casa, que moram juntos. Primos eram chamados de irmãos.

Junior Vasconcelos do Amaral, padre e professor na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais, em entrevista ao UOL

Muito popular no Brasil, especialmente pelos torcedores do Flamengo, São Judas Tadeu é o padroeiro da Armênia. O santo foi um dos responsáveis por levar o cristianismo ao país. O apóstolo é o autor da Epístola de Judas, um dos livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia Sagrada.

Judas Tadeu advertiu contra os falsos mestres e propôs os pontos fundamentais de uma vida cristã. O apóstolo foi responsável por converter muitos pagãos, o que provocou o ódio dos sacerdotes da Pérsia, onde teria sido morto cruelmente.