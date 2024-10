Presidente da Coreia do Sul diz que envio de tropas norte-coreanas para guerra na Ucrânia pode ocorrer antes do esperado

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse nesta segunda-feira que o envio efetivo de tropas norte-coreanas para as linhas de frente da guerra na Ucrânia pode ocorrer mais cedo do que o esperado.

As observações de Yoon foram feitas em uma ligação telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou o gabinete de Yoon.

Yoon compartilhou informações sobre o envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia, dizendo que o envio real das tropas para a Ucrânia é uma situação grave que poderia ocorrer mais rápido do que o esperado.

Yoon disse que a Coreia do Sul espera buscar "contramedidas práticas" com a UE e os Estados-membros, e redobrará os esforços para monitorar e bloquear "trocas ilegais" entre a Rússia e a Coreia do Norte.

O envio de tropas norte-coreanas é uma "questão crítica que exacerba a já prolongada guerra na Ucrânia", disse Von der Leyen, de acordo com o gabinete de Yoon, que disse ainda que ela agradeceu à Coreia do Sul por sua decisão de enviar uma delegação do governo à UE para compartilhar informações.

O secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, confirmou nesta segunda-feira que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia e que unidades militares norte-coreanas foram enviadas para a região de Kursk.

(Reportagem de Joyce Lee)