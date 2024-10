Genoa anuncia contratação do atacante Mario Balotelli

GÊNOVA, 28 OUT (ANSA) - O atacante Mario Balotelli, que estava livre no mercado, passou nesta segunda-feira (28) pelos habituais exames médicos em Gênova, na Itália, e assinou seu contrato com o Genoa.

Embora o retorno de Super Mario ao futebol italiano seja visto com dúvidas pelos torcedores, o eneacampeão da Série A enfrenta um momento negativo no setor ofensivo e espera-se que Balotelli agregue experiência e qualidade.

"Estou animado, mas não quero falar muito, apenas começar.

Vou dar tudo de mim", disse o jogador, acrescentando que estará disponível ao técnico Alberto Gilardino "em breve".

Sem clube desde o fim de seu contrato com o Adana Demirspor, da Turquia, em junho, Balotelli permanecerá vinculado ao rossoblù até o fim da temporada. Na elite italiana, o centroavante marcou 52 gols em 141 jogos.

Em Gênova, Balotelli brigará por posições com Vitinha, Jeff Ekhator, David Ankeye, Caleb Ekuban e Andrea Pinamonti, atual artilheiro do clube, com quatro tentos.

Passando por uma crise administrativa, pois o grupo 777 Partners colocou o Genoa à venda, o rossoblù é apenas o 18º colocado, com seis pontos somados em nove rodadas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.