Direita conquista Santiago e impõe derrota a Boric

SANTIAGO, 28 OUT (ANSA) - O candidato Mario Desbordes, da coalizão de direita Chile Vamos, foi eleito prefeito de Santiago neste domingo (27), em uma dura derrota para o presidente de esquerda Gabriel Boric, que defendia a reeleição de Irací Hassler, primeira comunista a governar a capital chilena.

Desbordes obteve cerca de 51,10% dos votos, contra 28,70% de Hassler, aproveitando-se da crise de segurança pública que atingiu a metrópole nos últimos anos.

Segundo dados ainda parciais, a coalizão Chile Vamos conquistou 122 das 345 prefeituras em jogo, 35 a mais que em 2021, enquanto a aliança de esquerda Chile Melhor Contigo, de Boric, obteve 111, 40 a menos em relação às últimas eleições municipais.

O Partido Republicano, de extrema direita e liderado por José Antonio Kast, faturou apenas oito cidades, porém não conquistara nenhuma em 2021, enquanto 103 foram para candidatos independentes.

Em declaração na noite de domingo, Boric disse ter ficado "contente com os resultados" das eleições. "Quero destacar a força do progressismo, ninguém pode reivindicar uma vitória avassaladora", acrescentou.

Essas foram as primeiras eleições municipais no país após a reintrodução do voto obrigatório. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.