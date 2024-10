Reeleição consolida recorde, com mais 14 prefeitos vencedores no 2º turno

Foram reeleitos 14 dos 17 prefeitos que tentavam se manter no cargo no segundo turno. Nas capitais, todos os seis conseguiram permanecer na função.

O que aconteceu

O partido que mais reelegeu prefeitos no segundo turno foi o MDB, com quatro dos seus cinco candidatos. Depois vêm o União Brasil e o PSD, que emplacaram três candidatos cada um, e o PP, que conseguiu reeleger seus dois candidatos. PSDB e Avante tiveram um.

O partido com o maior número de prefeitos tentando a reeleição era o PSD, com quatro. Depois vinham o MDB, com três, e União Brasil, PT e PP, com dois cada um.

O PL não tinha entre seus candidatos nenhum prefeito tentando a reeleição. Nos oito embates que travou contra prefeitos tentando se reeleger, venceu um. Airton Souza derrotou Jairo Jorge (PSD), candidato à reeleição em Canoas (RS).

Nas capitais, os seis prefeitos que tentavam a reeleição conseguiram se manter no cargo por mais quatro anos. Foram eles Fuad Noman (PSD), em Belo Horizonte; Adriane Lopes (PP), em Campo Grande; Cicero Lucena (PP), em João Pessoa; David Almeida (Avante), em Manaus; Sebastião Melo (MDB), em Porto Alegre; e Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo.

Veja a lista dos 14 prefeitos reeleitos no segundo turno

Fuad Noman (PSD), Belo Horizonte;

Bruno Cunha Lima (União), Campina Grande (PB);

Adriane Lopes (PP), Campo Grande;

Adiló (PSDB), Caxias do Sul (RS);

Alexandre Ferreira (MDB), Franca (SP);

Cicero Lucena (PP), João Pessoa;

David Almeida (Avante), Manaus;

Marcelo Oliveira (PT), Mauá (SP);

Elizabeth Schmidt (União), Ponta Grossa (PR);

Sebastião Melo (MDB), Porto Alegre;

Rogerio Santos (Republicanos), Santos (SP);

Anderson (PSD), São José dos Campos (SP);

Ricardo Nunes (MDB), São Paulo;

Elisa Araujo (PSD), Uberaba (MG)

Recorde de reeleições

O segundo turno confirmou a tendência do primeiro: o pleito de 2024 bateu recorde de reeleições. No total, 2.458 dos 5.569 municípios brasileiros reelegeram seus prefeitos.

Ao todo, isso significa uma taxa de reeleição de 44%. O número supera o recorde anterior, de 2008, quando a cifra foi de 40%.