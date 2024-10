Quem ganhou a eleição em Taboão da Serra? Veja resultado do segundo turno

Engenheiro Daniel (União Brasil) foi eleito prefeito de Taboão da Serra neste domingo (27) com 66,27% dos votos. No segundo turno, ele disputou com José Aprígio da Silva (Podemos), que ocupa o cargo hoje e obteve 33,73% dos votos com 100% das urnas apuradas.

O que aconteceu

Reta final da campanha foi marcada por tiro em Aprígio. No último dia 18, o candidato à reeleição foi baleado no ombro quando visitava de carro bairros da cidade afetados pela chuva. Além do prefeito, outras quatro pessoas, que não foram atingidas, ocupavam o veículo.

Suspeito de atirar foi preso. Detido pela Polícia Civil na última segunda (21), o homem não foi identificado e foi levado para o 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.

Daniel disputava prefeitura pela segunda vez. Nas eleições de 2020, o engenheiro foi candidato a prefeito pelo PSDB e foi derrotado por Aprígio no segundo turno. Dois anos depois, ele tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu 22 mil votos e conseguiu uma vaga na lista de suplentes.

Quem é Engenheiro Daniel?

Eleito tem 41 anos e dois filhos. Formado em engenharia civil em 2008, ele concluiu a pós-graduação em 2014 e trabalhou para a Prefeitura de São Paulo e construtoras antes de entrar para a política.

Campanha vitoriosa custou mais de R$ 1,8 milhão. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, a chapa de Daniel gastou mais de R$ 1 milhão apenas com despesas de pessoal. Outros R$ 216 mil foram destinados ao aluguel de veículos e R$ 215 mil a peças de publicidade. União Brasil e MDB foram os principais doadores.

Daniel divulgou foto com o governador. Em 4 de agosto, o então candidato publicou no Instagram uma foto com Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Assim como São Paulo está mudando com o governo dele, Taboão da Serra também mudará com o nosso trabalho", afirmou Daniel na legenda da imagem.

Vice na chapa vitoriosa é mulher. Filiada ao MDB, Erica Franquini é vereadora em Taboão desde 2013. Em seu terceiro mandato na câmara de vereadores do município, ela teve passagens pelo Democratas, PDT e PSDB antes de se estabelecer no partido atual.



* Com informações de matéria original publicada em 27/10/24.