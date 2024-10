Mpetshi Perricard surpreende Shelton na final do ATP 500 da Basileia

O jovem tenista francês Giovanni Mpetshi Perricard, número 50 do mundo, conquistou neste domingo (27) o maior título de sua carreira no circuito profissional ao levantar o troféu do ATP 500 da Basileia, com vitória na final sobre o americano Ben Shelton (N.26).

Mpetshi Perricard fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 26 minutos.

Este é o segundo título do francês de 21 anos no circuito, depois do ATP 250 de Lyon.

A vitória na final da basileia foi construída através da eficiência no serviço, com 22 aces. Ao longo da semana, Mpetshi Perricard somou 109 pontos de saque direto em cinco jogos, uma mostra da potência deste gigante de 2,03 metros.

Agora os dois finalistas da Basileia viajarão à França para o Masters 1000 de Paris, onde Shelton terá um difícil teste logo na estreia, contra o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo.

Por sua vez, Mpetshi Perricard vai enfrentar o americano Frances Tiagoe, número 15 do mundo.

-- Torneio ATP 500 da Basileia:

- Simples masculino - Final:

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) x Ben Shelton (EUA) 6-4, 7-6 (7/4)

dga/dr/iga/cb

© Agence France-Presse