Local de votação de Evandro Leitão (PT) tem confronto entre PMs e petistas

Apoiadores de Evandro Leitão (PT) e policiais militares se envolveram em confrontos na manhã de hoje em frente à Faculdade Farias Brito, no bairro da Varjota, em Fortaleza, onde o candidato petista votou. Em um dos momentos de tensão, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) cercou o carro de um apoiador de André Fernandes (PL), que passou pelo local gritando "vocês vão ser presos", em direção aos petistas.

Assis Diniz protestou contra a atuação dos policiais, que ajudaram o carro de Fernandes a escapar do cerco. Ele queria que os policiais dessem voz de prisão ao apoiador do adversário. O deputado federal José Nobre Guimarães, líder do PT na Câmara, afirmou que os policiais estavam "trabalhando abertamente a favor do candidato André Fernandes."

Antes da confusão com o carro, policiais militares acusaram os petistas de fazer aglomeração em frente ao local de votação. Deputados e líderes petistas davam entrevistas aos jornalistas quando foram orientados a dispersar. O deputado Guimarães, que dava entrevista para o UOL no momento da abordagem, protestou contra o pedido. Argumentou que estava atendendo os jornalistas.

O que aconteceu

Evandro Leitão (PT) foi votar na Faculdade Farias Brito, no bairro da Varjota. O candidato petista à prefeitura de Fortaleza foi votar na manhã deste domingo acompanhado do governador do estado, Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Candidato petista foi surpreendido por apoiadores de seu adversário político. Apoiadores de André Fernandes (PL) passaram pelo local ameaçando os petistas. Em um carro, os apoiadores de Fernandes passaram pelo local gritando "vocês vão ser presos", em direção aos petistas.

Deputados que acompanhavam Leitão pediram que os policiais dessem voz de prisão ao apoiador do adversário. No entanto, os policiais militares que estavam no local não prenderam ninguém. O deputado estadual Assis Diniz (PT) chegou a cercar um carro para evitar que fugissem do local, mas foi contido por aliados. O carro seguiu pela rua. Questionada, a PM informa que cumpriu o seu trabalho.

Petistas se irritaram com a atuação da PM e começou um bate-boca. O deputado federal José Nobre Guimarães, líder do PT na Câmara, afirmou que os policiais estavam "trabalhando abertamente a favor do candidato André Fernandes."

Leitão se diz otimista com vitória em Fortaleza, mas clima é de apreensão

Evandro Leitão (PT) disse em entrevista coletiva após votar em Fortaleza que estava "extremamente otimista e esperançoso" com a vitória.

O clima na equipe do petista, no entanto, é de apreensão. O resultado da eleição é tido como totalmente imprevisível - o último Datafolha mostrou um empate técnico entre ele e André Fernandes (PL), com pequena vantagem para o adversário.

Na pesquisa, Leitão tem 49% das intenções de voto, contra 51% de Fernandes. Na coletiva, o petista disse que pesquisas internas da campanha mostram que ele vencerá as eleições.

Evandro Leitão conversou com os jornalistas após votar na Faculdade Farias Brito, em Fortaleza, ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da educação Camilo Santana (PT).