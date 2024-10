Kamala diz não estar preocupada com conversas de Trump com Netanyahu

FILADÉLFIA (Reuters) - A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse neste domingo que não está preocupada com as conversas entre o ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reiterou suas posições sobre o conflito no Oriente Médio.

A candidata democrata enfrenta Trump no que as pesquisas mostram ser uma disputa apertada para as eleições de 5 de novembro nos EUA.

"Não", disse Harris quando perguntada se ela acha que as conversas entre Trump e Netanyahu poderiam prejudicar o que o atual governo dos EUA está tentando alcançar.

(Reportagem de Jeff Mason, na Filadélfia, e Kanishka Singh, em Washington)