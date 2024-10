Carla Araújo: Pimentel derrota Graeml em vitória da máquina de Ratinho Jr

A vitória de Eduardo Pimentel (PSD) sobre Cristina Graeml (PMB) para a Prefeitura de Curitiba mostra, para a colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília Carla Araújo, a vitória da máquina pública movida pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), em apoio ao seu candidato.

Carla Araújo relembrou durante o UOL News que a disputa envolveu um apoio velado de Jair Bolsonaro (PL) a Graeml, em contradição à posição do partido do ex-presidente, o PL, que tinha o vice na chapa de Pimentel.

O Bolsonaro se irritou com o Eduardo Pimentel, que em um determinado momento da campanha tentou esconder um pouco o Bolsonaro e ficou ali mais na cola do Ratinho Jr. O Valdemar Costa Neto teve que atuar porque o vice do Eduardo Pimentel é do PL.

Ou seja, é uma eleição em que vence a máquina e que evidencia esse racha, essas fissuras na direita que vai ter que ser arrumado —nem se compara claro, ao divã que a esquerda vai ter que ir.

[Ratinho Júnior] é outro governador, assim como [Ronaldo] Caiado, que se coloca com a pretensão de ser um nome nacional presidenciável eventualmente em 2026. Então, é uma vitória da máquina e do governador. Mais uma figura que aparece fortalecida e com certeza incomodando o Bolsonaro.

Carla Araújo

Em Natal, aposta de Lula é derrotada

Carla Araújo também viu a derrota da candidata do PT em Natal, Natália Bonavides, como uma derrota também do presidente Lula (PT), já que ele apostou nas chances de virada da deputada federal na capital do Rio Grande do Norte.

O também deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) foi o vencedor na disputa a prefeito eleito de Natal. A ex-secretária de Planejamento de Natal, Joanna Guerra (Republicanos), será vice-prefeita.

Essa pode colocar na conta também do presidente Lula, porque ele fez questão de ir fazer campanha agora nesse segundo turno com a Natália Bonavides.





Ela é uma liderança jovem, mulher, e o presidente foi, a Janja foi, fizeram ali realmente uma aposta nessa reta final para tentar virar o jogo, mas já era um resultado esperado.

Carla Araújo

